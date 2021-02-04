洛阳三个传统村落各获180万省级财政补助

20日，省住房和城乡建设厅公布2022年省级传统村落保护发展省级财政补助资金评审结果，来自洛阳市的嵩县白河镇下寺村、洛宁县东宋镇程家庄村丈庄自然村、偃师区山化镇马洼村名列其中。

20日，省住房和城乡建设厅公布2022年省级传统村落保护发展省级财政补助资金评审结果，来自洛阳市的嵩县白河镇下寺村、洛宁县东宋镇程家庄村丈庄自然村、偃师区山化镇马洼村名列其中。

今年1月初，河南省住建厅从河南省传统村落保护发展专家委员会及工作组、河南省村镇规划建设专家库中选调相关行业评审专家，组成传统村落保护发展省级财政补助资金项目评审委员会，通过竞争性的方式对申报单位进行了评审，随后还对评审结果进行了公示。

此次，全省共有25个传统村落获得2022年省级传统村落保护发展省级财政补助资金支持。每个村落都将获得180万的省级财政补助。按照有关要求，申请省级财政补助的保护发展类项目，每村整体估算投资总额不超500万元，单个项目估算投资额不超过200万元，项目周期要确保不超过一年。