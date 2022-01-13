提醒！明日洛阳地铁、客运公交暂停运营

根据《洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部关于在涧西区等5个城市区开展全员核酸检测的通告》要求，为配合全市全员核酸检测工作，定于3月25日8：00至15:00，暂停洛阳地铁1、2号线全线运营服务，车站关闭并停止对外运营，此时间段外地铁正常运营。

3月25日(周五)8:00-15:00洛阳地铁全线暂停运营服务

刚刚，洛阳轨道交通微信公众号发布通告，原文如下：

尊敬的市民、乘客朋友们：

根据《洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部关于在涧西区等5个城市区开展全员核酸检测的通告》要求，为配合全市全员核酸检测工作，定于3月25日8：00至15:00，暂停洛阳地铁1、2号线全线运营服务，车站关闭并停止对外运营，此时间段外地铁正常运营。

【洛阳地铁温馨提示】目前，洛阳市疫情防控处于关键时期，洛阳轨道集团将严格落实市疫情防控各项政策，乘坐地铁时请您全程佩戴口罩，配合工作人员指引，感谢您的支持和理解。

洛阳市轨道交通集团有限责任公司运营分公司

2022年3月24日