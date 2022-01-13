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25日参加驾考的洛阳人注意：考试时间有变
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.24 10:58

　　刚刚，“洛阳交警”微信公众号发布消息，对我市机动车驾驶人考场考试计划进行调整，3月25日机动车驾驶人考试计划统一调整至3月27日对应时间段进行。全文如下：

关于调整我市机动车驾驶人考场考试计划的通告

　　为确保《洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部关于在涧西区等5个城市区开展全员核酸检测的通告》相关工作顺利开展，切实保障人民群众身体健康和生命安全，现对我市机动车驾驶人考场考试计划进行如下调整：

　　一、调整时间

　　3月25日机动车驾驶人考试计划统一调整至3月27日对应时间段进行。

　　二、调整场次

　　洛阳市七县七区大、小汽车车型全部考场及洛阳市摩托车驾驶人考试中心(邙山)。

　　三、注意事项

　　1、3月25日城市区驾驶人业务涉及的满分现场教育、驾业、预约、档案等窗口受理业务调整至3月27日正常开展。

　　2、因个人原因无法参加改约后场次考试的，请于3月24日16:00前，前往驾管所预约科(地址：开元大道269号一拖里科公司院内业务大厅；电话：0379-65505303)帮助予以解决。

　　3、因疫情防控存在实时变化，疫情防控工作要求也将作出相应调整，我市驾驶人考试部门将根据政策变化情况及时发布补充通知，请广大考生密切关注洛阳交警官方平台及各大官方信息网站，及时提前按要求履行相关疫情防控义务。

　 　4、广大考生在参加机动车驾驶人考试中应严格遵守我市疫情防控指挥部及各考场所在地疫情防控指挥部发布的疫情防控政策要求，在切实做好自身疫情防控措施 的基础上，于预约时段场次前一小时内到达考场，主动出示健康码、行程码，扫描场所码，配合考场服务人员做好体温测量、人员信息登记、间隔待考、间隔登车等 防控工作。

　　疫情防控，人人有责。由此给您带来的不便，敬请谅解。

　　洛阳市公安局交通警察支队驾管所

　　2022年3月24日
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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