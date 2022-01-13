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勒马听风 谁是英雄
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.03.24 08:18
勒马听风街路牌

　　春寒料峭，勒马听风，可算是一种浪漫从容。

　　洛阳市瀍河区民族路北有一条勒马听风街。网友认为，这条街有着“全洛阳最好听的名字”，定是风景如画，于是总有人慕名前来打卡。

　　此街位于乐善街至良佳街路段，长不过两三百米，甚是狭窄。老妪坐在巷口，默然晒着太阳；拐角处有一棵大槐树，写满了沧桑。

　　谁能想到，当年在此地勒马听风的，是大名鼎鼎的关云长？

　　那风，不是明媚春风，而是暗夜里的疾风、血战前的腥风……

　　一千多年前，洛阳风声鹤唳，大战一触即发。曹操高台阅兵，关羽勒马听风，历史的节点，卡在风暴来临之前短暂的安宁。

　　群雄逐鹿 风起洛阳

　　顺着勒马听风街往西走，脚步被瀍河阻隔，河对岸就是九龙台遗址。相传，九龙台是曹操修建的阅兵台，故址在今九龙台街路南。

　　家住勒马听风街的李老太说，旧时的勒马听风街是一条环形街道，河旁有勒马听风亭，还有勒马听风庙(俗称关帝庙)，庙里的关公骑着马提着刀，威风凛凛。

　　东汉末年天下大乱，曹操挟天子以令诸侯，占据洛阳。为便于调兵遣将，他下令在瀍河西岸的开阔地带修建阅兵台，安营扎寨，操练兵马。

　　公元200年，刘备金蝉脱壳，离开曹营，投靠袁绍。他的结义兄弟关羽被曹操虏到了洛阳。

　　曹操欣赏关羽的非凡才干，以礼相待，想将其收归己用。奈何关羽人在曹营心在汉，非但不肯背叛刘备，反而怀揣一腔孤勇，悄悄来到瀍河东岸，勒马听风，刺探曹营军情。

　　后人敬佩关羽的忠肝义胆，在其驻足之地修庙，以示纪念。相传，鼎盛时期的勒马听风庙香火旺盛，河对岸的九龙台壮观气派，台上有戏楼、大殿，殿内绘着九条龙。

　　民国时期，九龙台风光不再，台前是阴森森的乱坟岗，周围都是庄稼地。解放战争爆发后，据守洛阳的国民党军队挖空九龙台，将其改造成了碉堡。后来，洛阳解放，损毁严重的九龙台被拆除了。20世纪50年代，勒马听风庙也被拆除，只剩那棵老槐树独自伫立在风雨中。

　　关于勒马听风街的由来，另有一个传说：古时候，有个恶霸侮辱了住在此处的一个美貌姑娘，姑娘投河自尽。爱慕姑娘的剑客怒杀恶霸，服毒自尽，只留下马儿驻足风中，听风悲鸣……

　　李老太对此不置可否。她只信“曹操在河那边的九龙台练兵，关公在河这边勒马听风”。

李老太在这条街住了几十年

　　狭路相逢 义放恩公

　　关羽忠勇盖世，是历史上赫赫有名的武圣人。旧时的洛阳，大大小小的关帝庙星罗棋布，可见关羽在洛阳人心中地位之高。而洛阳民间传说中的曹操，奸诈多疑，薄情寡义，杀人如麻，恰与关羽形成鲜明对比。

　　其实，历史上真实的曹操是有情怀的。他是关羽的死对头，也是关羽的老朋友。《魏书》《三国志》记载，曹操年轻时曾任洛阳北部尉，杀伐果断，名震京城。宦官蹇硕的叔父违禁夜行，曹操不畏强权，乱棒将其打死。东汉名士乔玄击节赞叹：将来平定天下者，定是这小子！

　　乔玄没看走眼。东汉末年，董卓篡权专政，群雄并起，诛杀董卓，逐鹿中原。曹操趁势发展壮大，从军阀小弟当上了中原老大。关羽则与刘备、张飞桃园结义，闯荡天下。

　　刘备起初势单力薄，被迫投靠曹操，但又不甘心为曹操卖命，一有机会就想单干。曹操不爽，追着刘备打，却对关羽嘘寒问暖、真诚相待。

　　曹操的知遇之恩，让关羽深受感动。曹军攻打袁绍时，关羽一马当先，冲锋陷阵，斩杀颜良，帮曹军解围，还了曹操一份大礼，这才千里走单骑，护送皇嫂去找刘备。

　　多年后，刘备在诸葛亮的帮助下，与东吴的孙权、周瑜联手，火烧赤壁，大败曹操。《三国演义》里说，赤壁之战后，曹操领着残兵败将仓皇逃命，诸葛亮神机妙算，料定曹操会走华容道，派关羽带兵提前埋伏。

　　关羽提着青龙偃月刀、骑着赤兔马，截住曹操去路，吓得曹军“亡魂丧胆”。曹操亲自向关羽求情，关羽感念曹操昔日之恩，长叹一声，放其逃命。

　　勒马听风 且共从容

　　诸葛亮在《出师表》中写道，刘备的梦想是“兴复汉室，还于旧都”，夺回洛阳。

　　公元219年至220年，关羽趁曹操人在长安，率军围困襄樊，剑指洛阳，威震华夏。曹操紧急回洛指挥备战，并暗中派人游说孙权背弃吴蜀联盟。孙权命吕蒙偷袭江陵，关羽大意失荆州，败走麦城，战死沙场。

　　孙权派人将关羽的首级送到洛阳，假意称臣，劝曹操自立为帝。曹操老谋深算，明白孙权没安好心，将计就计，以王侯之礼将关羽厚葬在了洛阳。

　　公元220年，曹操在洛病逝，其子曹丕废汉立魏，定都洛阳。后世统治者为了稳固江山社稷，大力宣传关羽的忠义形象，再加上历代文学家的渲染，关公逐渐走上神坛，成了全民偶像。

　　岁月荏苒，沧桑巨变，春去春又回，历史不断刷新着洛城的记忆。与其追问关公是否确于此勒马听风，不如放慢脚步，静赏洛城春色，告诉自己，做个有情有义的人。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 实习生 安宁 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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