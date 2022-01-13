洛阳：强化网格化管理 确保不漏一人

疫情防控的关键在基层，基层疫情防控的重点在社区，强化社区防控网格化管理，是打赢疫情防控阻击战的关键一环。日前市委召开的疫情防控工作专题会议提出，要强化网格化管理，常态化掌握网格内群众有关情况，确保一旦有来(返)洛人员，能第一时间掌握、第一时间上报。昨日，记者走访部分小区，探访网格化管理方面的做法。

疫情防控的关键在基层，基层疫情防控的重点在社区，强化社区防控网格化管理，是打赢疫情防控阻击战的关键一环。日前市委召开的疫情防控工作专题会议提出，要强化网格化管理，常态化掌握网格内群众有关情况，确保一旦有来(返)洛人员，能第一时间掌握、第一时间上报。昨日，记者走访部分小区，探访网格化管理方面的做法。



长春社区张聪利在筛查信息 记者 赵硕 摄

涧西区

人员各司其职 防控井然有序

23日早上刚8点，涧西区长春社区办公人员早已各司其职，忙得不可开交。

“最近天天加班，手机24小时开机。”防疫专干张聪利说，除了筛查、核实信息，她还要组织人员为小区、商户等制作、发放场所码。若涉及重点人员，她还要去接送。

随后，记者跟随网格员范云莉去了36号街坊。“我一天来两三趟，逢人就要交代报备的事儿。”范云莉说，她负责的网格约千户，是社区最大的。眼下疫情防控压力大，她要经常到小区转转，主要是发动居民和她一起排查来(返)洛人员。

记者从涧西区政府了解到，该区要求各街道实时关注国内中高风险地区等级变化信息，建立完善“五包一”社区防控责任制，严格落实戴口罩、测温查码及外来人员排查、登记等措施，将来(返)涧人员纳入网格化管理，建立工作台账，确保人员报备、核酸检测、信息上报等防控措施落实落地。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 韩悦）