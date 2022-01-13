刚刚，洛龙区图书馆微信公众号发布消息称，洛龙区图书馆及所辖“河洛书苑”城市书房暂时关闭 刚刚，洛龙区图书馆微信公众号发布消息称，洛龙区图书馆及所辖“河洛书苑”城市书房暂时关闭，具体内容如下： 洛龙区图书馆及所辖“河洛书苑”城市书房暂时闭馆 广大市民朋友： 当前疫情防控形势复杂，为做好疫情防控工作，避免人群聚集，自2022年3月23日13时起，洛龙区图书馆及所辖“河洛书苑”城市书房暂时关闭，开放时间另行通知。相关信息请关注洛龙区图书馆微信公众号。⑥