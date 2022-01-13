刚刚，洛龙区图书馆微信公众号发布消息称，洛龙区图书馆及所辖“河洛书苑”城市书房暂时关闭
刚刚，洛龙区图书馆微信公众号发布消息称，洛龙区图书馆及所辖“河洛书苑”城市书房暂时关闭
刚刚，洛龙区图书馆微信公众号发布消息称，洛龙区图书馆及所辖“河洛书苑”城市书房暂时关闭，具体内容如下：
洛龙区图书馆及所辖“河洛书苑”城市书房暂时闭馆
广大市民朋友：
当前疫情防控形势复杂，为做好疫情防控工作，避免人群聚集，自2022年3月23日13时起，洛龙区图书馆及所辖“河洛书苑”城市书房暂时关闭，开放时间另行通知。相关信息请关注洛龙区图书馆微信公众号。⑥
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