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关于老城区发现1例新冠肺炎无症状感染者的情况通报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 老城区人民政府网站 2022.03.23 12:15

关于我区发现1例新冠肺炎无症状感染者的情况通报

　　3月23日凌晨，我区在对3月10日以来入洛返洛人员核酸筛查中发现1例新冠肺炎无症状感染者。现将基本情况通报如下：

　　该新冠肺炎无症状感染者为女性，55岁，现居住在老城区唐宫东路172号院。

　　3月20日13:00-17:00与家人自驾车从户籍地周口市太康县高贤乡田店村参加活动后，返回至老城区唐宫东路172号院家中。

　　3月20日17:00-3月21日08:00居家未外出。

　　3月21日08:00-3月22日08:00在唐宫东路172号院南门门岗值班。

　　3月22日08:00-17:00居家未外出。

　　3月22日17:00-17:24骑电动车到位于老城区金业路的洛阳交通医院做核酸检测。

　　3月22日17:24-17:29离开洛阳交通医院骑电动车前往老城区大张超市(老集店)。

　　3月22日17:29-18:25到老城区大张超市(老集店)购物后，骑电动车返回家中,未再外出。

　　3月23日02:10核酸检测初筛阳性，07:17洛阳市疾控中心复核结果为阳性，经专家组诊断，判定为新冠肺炎无症状感染者，由救护车转运至省新冠肺炎定点医院治疗。

　　目前已追踪到的密接和次密接人员均已落实集中医学观察，相关区域已实施封闭等管理。

　　进一步的流调工作正在进行中，相关情况将及时对外公布。

　　洛阳市老城区新冠肺炎疫情防控指挥部
2022年3月23日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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