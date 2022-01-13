用辛苦指数提升群众安全系数

脱下白大褂、穿上防护服，医务人员奔赴核酸检测一线；一声召唤，超1.5万名志愿者集结“上线”；逢车必检，公安干警交通卡口再当“守门员”……严峻疫情之下，洛阳城里一个个“天使白”“志愿红”“守护蓝”闻令而动，为守护百姓的生命健康安全努力付出。

脱下白大褂、穿上防护服，医务人员奔赴核酸检测一线；一声召唤，超1.5万名志愿者集结“上线”；逢车必检，公安干警交通卡口再当“守门员”……严峻疫情之下，洛阳城里一个个“天使白”“志愿红”“守护蓝”闻令而动，为守护百姓的生命健康安全努力付出。

传播更快、隐匿性强，感染人数不断增长、输入风险持续加大……“乍暖还寒”的疫情，倒逼我们的城市将防控举措从“常态化”转向“应急化”，再度跟时间和病毒“赛跑”。对老百姓来说，疫情反反复复，生活节奏时而被干扰，生命健康常常受威胁，一种提心吊胆的不安全感萦绕心间。自己能否平平安安？孩子能否正常上学？店铺能否正常营业？“饭碗”能否保得住？收入能否稳定？面对疫情，这些问题亟待用“确定的努力”来回应。关键时刻站出来、危急时刻冲上去，坚决守住不出现疫情规模性反弹的底线，把疫情带来的影响降到最低，群众才能身安又心安。

回望两年多的战“疫”历程，那些被口罩勒出深深印痕的脸颊，那些“跑断腿、磨破嘴”的奔忙，那些累到席地而眠的场景，至今历历在目。为了战“疫”最终胜利，为了群众健康安全，我们付出了太多太多。当前，疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性不容轻视，越是如此，越要不怕疲劳、连续作战，越要坚守岗位、恪尽职守，用更多辛苦指数提升群众的安全系数！（洛平）