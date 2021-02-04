周平王：迁都洛邑 建立东周

周平王姬宜臼(jiù)是东周的第一任天子，他迁都洛邑，建立东周，结束周朝两王并立局面，稳定东周初期的局势。

周平王姬宜臼(jiù)是东周的第一任天子，他迁都洛邑，建立东周，结束周朝两王并立局面，稳定东周初期的局势。

少时搏虎

周平王姬宜臼是周幽王姬宫湦(shēng)之子，其母申后是申国国君申侯之女。周幽王在位时，立姬宜臼为太子。

后来，周幽王宠幸妃子褒姒，褒姒为周幽王生了一个小儿子，取名伯服。有专家认为这个名字颇有深意：伯有长子之意，由此可见周幽王当时已有除掉姬宜臼的念头。

一日，姬宜臼在宫中花园里玩耍，周幽王悄悄地把宫中所养的猛虎放了出来，打算让猛虎吃掉姬宜臼。姬宜臼并不惊慌，迎着猛虎冲了上去，突然向猛虎吼叫。猛虎没见过这种阵势，竟后退几步，伏在地上。于是，姬宜臼从容离去。

后来，周幽王废嫡立庶，废黜申后的王后之位及姬宜臼的太子之位，并改立褒姒为王后，褒姒所生之子姬伯服为太子。此后，姬宜臼与其母偷偷逃到申国，投奔申侯。

被拥为王

正当申侯准备为女儿和外孙报仇之时，周幽王给他送来了机会。周幽王为了讨褒姒高兴，玩起了“烽火戏诸侯”的游戏。

周幽王命人把用来在镐京遭到攻击时向诸侯报警求援的烽火台点燃，向诸侯发出求救信号，引得众诸侯率军来救。诸侯们来到镐京发现自己被戏弄，心中极其愤怒。于是，他们向申国人宣传并煽动说，周幽王戏弄诸侯，不配做天子，应该推翻他！

结果，这个话不仅申国人听到了，也传到了周幽王的耳朵里。周幽王本来就对姬宜臼与其母跑到申国不满，再加之这样的言语，于是准备率军攻打申国。

令周幽王没有想到的是，申侯早已暗中联络了西北的犬戎部族突袭镐京。大军突然降临，周幽王被打了个措手不及，点烽火也没几个诸侯相信。结果，周幽王被杀，太子姬伯服被砍死。

最终，以申侯为首的几个诸侯一致拥立姬宜臼为新一代天子，史称周平王。

迁都洛邑

周平王刚刚继位，需要面对两个很棘手的问题：第一，犬戎虽然暂时离去，但还时常前来侵袭；第二，诸侯虢公翰拥立周幽王的另一个儿子姬余臣为天子，周王朝出现两王并立的局面。

周平王想来想去，镐京是待不下去了，否则早晚要走父亲的老路。于是召集大臣，提出要把都城迁到洛邑。

按当时的情况，一旦都城东迁，西部的国土尤其是周朝的龙兴之地——西岐将永远失去，于是一些大臣反对迁都，但周平王态度坚决。公元前770年，周平王迁都洛邑，东迁之后的周朝史称东周。

周平王二十一年(公元前750年)，支持周平王的晋文侯攻杀周携王姬余臣，使周朝重新统一，结束两王并立局面，稳定东周初期的局势。

《史记·周本纪》载：“平王之时，周室衰微，诸侯强并弱，齐、楚、秦、晋始大，政由方伯。”由于周王室已势力衰微，周平王明面上是天下共主，但实际上要看大诸侯的脸色行事，加之诸侯互相伐战吞并，天下形成诸侯争霸的纷乱局面。公元前720年，周平王在内外交困中去世。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻）