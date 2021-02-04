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东周王城遗址：千年王城震惊世人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2021.11.05 08:41
战国龙形玉佩

　　不少外地游客来洛阳，都要到王城公园逛一逛，踩在2000多年前东周王城的遗址上，探寻古都独一无二的历史文化。60多年前，正是在这里，拉开了东周王城大规模考古发掘的序幕。此后，层出不穷的重大考古发现，让这座沉睡千年的王城一次次震惊世人。

　　东周王城遗址北依邙山，南临洛河，平面呈不规则长方形，四面城墙除东南角外基本可以彼此连接，总面积约14平方公里。根据《史记·周本纪》记载，公元前770年，周平王将国都由镐京(今陕西西安)迁至洛邑(今洛阳)，一直到公元前256年秦灭东周，这座王城在历史的长河中存续了500多年。

春秋兽耳绳纹铜罍(léi)

　　20世纪50年代，中国科学院考古研究所洛阳工作队在洛阳小屯村附近、涧河两岸陆续展开一系列调查与试掘工作，发现并确认了东周王城遗址。在随之而来的大规模考古发掘中，又有大量珍贵文物出土：刻有“王作宝尊彝”铭文的青铜器、工艺精湛的“繁阳之金”铭剑、透雕龙虎大玉璧、错金银狩猎纹铜镜，以及铜、银人物像等，无不制作精美，极具艺术价值。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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