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戴口罩是科学防疫的正确姿势
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.03.22 08:27

　　在常州三河口中学校门外，一家长接娃放学未戴口罩，导致30多人被感染！看晚报，市疾控中心专家提醒，外出戴口罩是阻断疫情传播的重要手段之一，在人员密集的室外场所也要规范戴口罩。

　　疫情期间“外出戴口罩”被反复强调，可有些人不当回事。“未戴口罩导致30多人被感染”，这次“大意失常州”，教训可谓惨痛，简直是“一个口罩毁了一座城”。这样的事件原本不该发生。回顾该事件，首先是携带病毒的家长自己没有“出门戴口罩”，其次是不少被感染的家长和学生也没有戴口罩。如果大家都按照疫情防控要求，出门戴口罩，做到“保持一米线距离”，疫情就不会这样暴发。

　　科学防疫是战胜疫情的不二法宝。研究表明，戴不戴口罩，感染风险截然不同：假如“新冠病毒携带者”与靠近他的人都没有戴口罩，靠近他的人感染概率是90%；假如“新冠病毒携带者”没有戴口罩，而靠近他的人戴了口罩，感染概率是30%；假如“新冠病毒携带者”和离他近的人都戴了口罩，靠近他的人感染概率是1.5%。由此不难看出，戴口罩是科学防疫的正确姿势。

　　戴口罩当然是不舒服的，但是在疫情面前用“暂时的不舒服”换“未来的舒服”是值得的。从戴口罩，到“一米线”，再到个人卫生，平日里这些不起眼的个人私事，在疫情期间却可能影响防疫结果。一旦因“外出不戴口罩”而暴发疫情，就会导致多轮区域全员核酸检测、居民小区(村)封闭式管理、营业场所暂时停摆、城市生活暂时静默等后果，算算经济账、社会账、民生账，成本非常大。

　　当下，洛阳防疫正在进行，努力用最小的代价实现最好的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，让城市生活尽早“如常”。作为城市普通一员，做好“防疫三件套”，牢记“防疫五还要”，做到“出门戴口罩”“规范戴口罩”，就是“最小的代价”，也是最大的贡献！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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