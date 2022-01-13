洛阳市进一步加强来（返）洛人员管理

当前，国内外疫情呈多点散发、局部暴发态势，疫情防控形势异常严峻复杂。为有效防范疫情输入风险，维护全市人民群众生命安全和身体健康，经市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室研究决定，现就进一步加强来(返)洛人员管理有关事宜通告

洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

关于进一步加强来(返)洛人员管理的通告

当前，国内外疫情呈多点散发、局部暴发态势，疫情防控形势异常严峻复杂。为有效防范疫情输入风险，维护全市人民群众生命安全和身体健康，经市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室研究决定，现就进一步加强来(返)洛人员管理有关事宜通告如下：

一、来(返)洛主动报备。洛阳市域外来(返)洛人员要提前3天向目的地村(社区)或入住酒店报备，未报备的须在抵洛后24小时内向所在地村(社区)或入住酒店报备。如抵洛后24小时内仍未报备，将被赋黄码，被赋黄码人员要立即向居住地(酒店)村(社区)报备，经流调排除风险或相应管控措施落实完毕后，由村(社区)负责及时变码。

二、主动核酸检测。洛阳市域外来(返)洛人员，入洛时须提供48小时内(省内为24小时)核酸检测阴性证明，配合机场、高铁站、火车站、汽车站、高速出入口、国(省)道站点等卡口工作人员查验场所码、行程卡，抵洛后24小时内须再进行1次核酸检测(与上次核酸检测间隔24小时)。有国内中高风险地区所在地市旅居史及未持有效核酸检测阴性证明者将被赋黄码，并须在我市机场、车站、高速和国(省)道疫情防控交通卡点设置的临时核酸检测点进行采样检测。检测结果未出前，不得参与聚集性活动、不得前往人员密集场所、不得乘坐公共交通工具，可返回居住地(酒店)，但须向居住地(酒店)所在村(社区)报备。

三、配合落实管控措施。近14日内有中高风险地区旅居史的来(返)洛人员，要落实“14天集中隔离+7天居家健康监测”；近14日内有中高风险地区所在县区旅居史的来(返)洛人员，要落实“7天居家隔离+7天健康监测”；近14日内有中高风险地区所在地市旅居史的来(返)洛人员，要落实“3天2检”和“7天居家健康监测”。近14日内有省外旅居史或省内出现病例但未划定中高风险地区的地市的来(返)洛人员，要落实“3天2检”。

四、加强个人防护。请广大市民保持良好的个人防护意识，规范佩戴口罩，配合落实查验场所码、行程卡、保持一米线等防控措施。减少不必要流动，非必要不出市，非必要不跨市县流动，禁止前往中高风险地区；确需出行，应提前向所在村(社区)或单位报备，获得批准后方可前往。举办婚丧嫁娶等活动，要事先报备，倡导简办小办节约办。尽量减少家庭聚会，家庭聚餐聚会不得超过10人。

五、加强健康监测。请广大市民时刻关注个人和家人的身体健康状况，一旦出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请佩戴口罩前往就近的发热门诊或定点医疗机构就诊，并如实告知个人旅居史、活动史和接触史，就医途中尽量避免乘坐公共交通工具。

六、严格追究责任。疫情防控，人人有责。外省市来(返)洛人员和广大市民请严格遵守疫情防控要求，主动配合落实防控措施，对不主动报备、未按要求落实防控措施造成疫情传播或者疫情传播风险的，将依法追究法律责任。

衷心感谢广大市民朋友对洛阳市疫情防控工作的理解和支持！

2022年3月21日