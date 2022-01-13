近日，有市民拨打新闻热线66778866反映，牡丹广场上的无障碍通道存在不便，坐轮椅的老人从挂有“无障碍通道”标牌的通道通行，不但不能直达广场，还得靠他人抬着轮椅越过台阶才能到广场。

老人被搀扶着上台阶

近日，有市民拨打新闻热线66778866反映，牡丹广场上的无障碍通道存在不便，坐轮椅的老人从挂有“无障碍通道”标牌的通道通行，不但不能直达广场，还得靠他人抬着轮椅越过台阶才能到广场。

日前，记者在牡丹广场看到，广场有大大小小10多个出入口，一些比较大的出入口被花坛围挡，小的出入口则被石墩围挡，市民进入广场前要先把电动车、自行车停放在停车区域。

牡丹广场南北各有一个悬挂着蓝色“无障碍通道”标牌的出入口，一处在西苑南路上(有色金属家属院斜对面)，一处在西苑北路上(涧西区政府斜对面)，它们设置有带金属栏杆的坡道。记者先后进入两个出入口坡道，均在尽头看到轿厢式电梯，通道被电梯前设置的台阶阻断。

随后，记者在现场看到这样一幕：市民张女士和同伴推着一位坐轮椅的老人至台阶前，俩人先搀扶着老人上台阶，然后再由一个人把轮椅搬上来……如果坐轮椅的市民独自出行，恐怕这几级台阶就挡住了去路。

无障碍通道为何变成“有障碍通道”？记者联系我市规划部门得知，当初，市轨道交通集团有限责任公司负责牡丹广场设计及施工。

市轨道交通集团有限责任公司相关部门负责人说，为满足牡丹广场消防及地面、地下空间与周边道路连通需要，他们在广场内及周边共设有22部电梯，其中广场内有14部电梯具备无障碍通行功能。记者所述的两部电梯也在这14部之内，它们实际上是货梯，台阶处是卸货平台。

该负责人还说，记者所见的无障碍通道标牌挂错了。按照相关规划，他们没有在地面进行无障碍通道的设计，出行不便的群体可先乘电梯至广场地下，再根据相关导向标识，乘坐另一部电梯上行至广场。目前，因招商等问题，电梯不具备开通条件，出行不便的群体通过电梯实现无障碍通行的计划暂无法实现。如果顺利，预计今年年底，牡丹广场的无障碍通行电梯将开通。

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