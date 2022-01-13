洛阳暂时关闭网吧、KTV等人员聚集密闭场所

记者刚刚从洛阳市文化广电和旅游局获悉，3月19日起，洛阳全市辖区内互联网上网服务营业场所(网吧)、歌舞娱乐场所(KTV)、游艺娱乐场所等人员聚集密闭场所暂时关闭。

记者刚刚从洛阳市文化广电和旅游局获悉，3月19日起，洛阳全市辖区内互联网上网服务营业场所(网吧)、歌舞娱乐场所(KTV)、游艺娱乐场所等人员聚集密闭场所暂时关闭。

据介绍，鉴于目前疫情防控严峻形势，经洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室同意，为做好洛阳市文旅市场当前疫情防控工作，2022年3月19日起，全市辖区内互联网上网服务营业场所(网吧)、歌舞娱乐场所(KTV)、游艺娱乐场所等人员聚集密闭场所暂时关闭，避免人员聚集造成的疫情传播风险。疫情形势好转后，报经当地疫情防控指挥部同意后有序恢复开放。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)