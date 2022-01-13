涧西区16家门店被关停

今日记者从涧西区市场监管局获悉，由于未严格落实疫情防控相关举措，该区16家门店被关停。

今日记者从涧西区市场监管局获悉，由于未严格落实疫情防控相关举措，该区16家门店被关停。 今日记者从涧西区市场监管局获悉，由于未严格落实疫情防控相关举措，该区16家门店被关停。 18日下午，涧西区市场监管局召开疫情防控动员部署会，从实从细落实常态化疫情防控各项措施。会后，该局执法人员迅速对辖区进行全面排查，排查过程中，发现个别商户的疫情防控举措流于形式，虽然张贴了“场所码”，却并未严格按要求落实扫码、测量体温等措施。 针对上述情况，执法人员对要求不严、防控措施落实不到位的16家门店，当即进行关停并要求其进行整改，并组织停业整改商户进行疫情防控知识学习，学习整改到位后方可继续营业。 与此同时，该局各辖区市场监管所已分别成立疫情防控志愿者服务队伍，鼓励各商户志愿加入疫情防控队伍，进一步织密疫情防控网络。 已关停的16家疫情防控不达标门店名单： 洛阳市涧西区智慧辅教 洛阳市涧西区大型弹花 洛阳市涧西区边疆优品 洛阳市涧西区达康艾炙馆 洛阳市涧西区私房牛肉面 洛阳市涧西区米线肉夹馍 洛阳市涧西区重庆小面 洛阳市涧西区伊美艾灸养生馆 洛阳市涧西区中宝大药房 洛阳市涧西区九都西路绿鲜百果园店 洛阳市涧西区南昌路速味居餐饮店 洛阳市涧西区九都西路普科通迅器材店 洛阳市涧西区辽宁路青山玉馆 洛阳市涧西区辽宁路百果园 洛阳市涧西区辽宁路都可饮料店 洛阳市涧西区辽宁路特恩美容店 （洛报融媒·洛阳网记者 李岚）(图片由涧西区市场监管局提供)