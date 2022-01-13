剩余暖气费如何退？办理指南请查收

日前，2021年至2022年采暖季已结束，直管用户何时开始退费？如何退费？怎么开具发票？针对广大市民关心的这些问题，记者联系我市供热面积范围较广的洛阳热力有限公司、洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(简称新区热力分公司)、洛阳高新热力有限公司(简称高新热力)三家供热企业，为您梳理出这份退费办理指南。

日前，2021年至2022年采暖季已结束，直管用户何时开始退费？如何退费？怎么开具发票？针对广大市民关心的这些问题，记者联系我市供热面积范围较广的洛阳热力有限公司、洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(简称新区热力分公司)、洛阳高新热力有限公司(简称高新热力)三家供热企业，为您梳理出这份退费办理指南。

洛阳热力有限公司

退费时间：4月15日之后

费用结算：4月15日开始陆续公布用热量及费用信息，启动退费工作。该公司直管小区，按面积收费用户根据实际供热天数进行核算。分户计量用户，正常情况下根据实际用热量，预收款项多退少补。若因该公司导致停暖或延迟供热的，根据实际供暖天数，退还基础热费。

退费方式：热费也像电费、燃气费等一样实行预付费收取，供热结束后，剩余费用将直接退至用户的账户中，冲抵下个采暖季的预收费用。如有需要现金退款的用户可到服务大厅办理。

如何开发票：如您有需要，可关注“洛阳热力有限公司”微信公众号，点击“微服务”，首先进行“绑定用户”，随后通过“微服务”中的“发票申请”填写有关信息即可开发票。

提醒：已经按预付费开过发票的用户，不再进行现金退费。非直管小区业主若要退费，需和小区物业协商解决。