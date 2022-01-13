2022年3月17日，孟津区发现1例新冠肺炎确诊病例。 关于我区发现1例新冠肺炎确诊病例的情况通报 2022年3月17日，我区发现1例新冠肺炎确诊病例。现将具体情况通报如下: 该病例为男性，47岁，洛阳市孟津区送庄镇清河村人。 3月13日15时15分，在南京站乘K2186次列车(12车厢)于14日凌晨3时到达洛阳站，同车厢有2名陕西籍新冠肺炎确诊病例。 3月14日3时16分至5时30分，在洛阳汽车站内候车。 3月14日5时30分，在洛阳汽车站乘坐996路公交车返回孟津，在孟津区分水岭站下车后，自行回到送庄镇清河村家中。 3月14日回家后至16日，在孟津区送庄镇清河村活动。 3月16日，我区通过大数据调查，结合陕西省宝鸡市疫情信息协查函，立即开展流行病学调查，将该病例闭环转运至集中隔离点进行核酸检测。 3月17日，该病例核酸检测初筛阳性，洛阳市疾控中心复核结果为阳性，经专家组诊断，判定为新冠肺炎确诊病例，已转送至省新冠肺炎定点医院治疗。 目前已追踪到的密接和次密接人员均已落实集中医学观察，对相关区域已实施封闭管理。 进一步的流调工作正在进行中，相关情况将及时对外公布。 洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部

2022年3月17日