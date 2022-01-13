洛阳发布惠企纾困十大举措

15日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日发布《关于进一步做好惠企纾困工作促进经济平稳健康发展的通知》，将通过十大举措促进经济平稳健康发展，推动全市企业加快生产经营，奋力实现经济开门红、全年红。

15日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日发布《关于进一步做好惠企纾困工作促进经济平稳健康发展的通知》，将通过十大举措促进经济平稳健康发展，推动全市企业加快生产经营，奋力实现经济开门红、全年红。

严格落实减税降费政策

对月销售额未超过15万元(按季度缴纳的季度销售额未超过45万元)的增值税小规模纳税人，免征增值税；

对确有困难的纳税人，按照有关规定减免城镇土地使用税、房产税。

鼓励支持企业满负荷生产

对因受疫情、春节等因素影响停产停工的规模以上工业企业，在2022年2月15日前实现满负荷生产的，给予10万元的财政奖励；

对2022年第一季度保持连续满负荷生产且实现主营业务收入同比增长10%以上的规模以上工业企业，给予20万元的财政奖励。

加强企业融资支持

扩大政府还贷周转金使用规模，年周转额度力争超过40亿元；

持续实施还贷周转金滞纳金减免政策；

鼓励金融机构向小微企业、个体工商户等市场主体发放30万元以下免抵押、免担保信用贷款。