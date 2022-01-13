洛阳牡丹博物馆：打造沉浸式文旅“新地标”

牡丹文物展陈多元纷呈，结合高清激光投影融合拼接、全息成像等技术，美轮美奂地展示众多牡丹元素……14日，记者在洛阳牡丹博物馆项目现场了解到，该馆内部装修和布展工作已基本完成，预计将于今年牡丹文化节期间正式迎客。届时，游客可在这里沉浸式体验牡丹文化的魅力。

牡丹文物展陈多元纷呈，结合高清激光投影融合拼接、全息成像等技术，美轮美奂地展示众多牡丹元素……14日，记者在洛阳牡丹博物馆项目现场了解到，该馆内部装修和布展工作已基本完成，预计将于今年牡丹文化节期间正式迎客。届时，游客可在这里沉浸式体验牡丹文化的魅力。

牡丹博物馆位于洛阳城市现代轴线最南端，主体建筑采用中央殿堂、四隅重楼的唐风建筑章法，地上11层总高69米，其中一、二层台基高15米，阁楼高54米，是一座别具特色的塔式建筑。

该项目负责人介绍，牡丹博物馆内以展陈为主，采取“实物展陈与互动体验相结合、文物展示与场景再现相结合、可控天然光与人工光相结合、传统展陈和数字技术相结合”的展陈手段，展出的都是以牡丹元素为主题的文物藏品，是目前国内外唯一以牡丹文化为主题专业博物馆。

牡丹博物馆内设有展览区、观光层等。其中，展览区主要展示牡丹栽培历史、牡丹品种演变、牡丹文化文物、牡丹产品产业、历届牡丹文化节盛况等珍贵藏品和资料。