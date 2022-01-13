考生注意！我省2022年普通高校招生体检工作即将开始

洛阳考生注意啦！今日，河南招生考试信息网发布公告，我省2022年普通高校招生体检工作将于3月下旬开始进行

洛阳考生注意啦！今日，河南招生考试信息网发布公告，我省2022年普通高校招生体检工作将于3月下旬开始进行，内容如下：

我省2022年普通高校招生体检工作将于3月下旬开始进行，现将有关事项告知如下：

一、体检对象

按照国家和我省有关规定，所有报名参加2022年普通高校招生统一考试以及提前单独招生(含对口招生)的考生均须参加高招体检。

未经高招体检的考生，高校可不予录取，由此产生的后果由考生本人负责。

二、体检时间

我省2022年普通高校招生体检工作将于3月21日开始，4月16日前完成，具体时间由各地招生考试机构根据本地实际情况合理安排。

三、体检地点

考生须在报考所在地的市(县、区)参加体检，由当地卫生健康部门和招生考试机构按照规定选用体检医院(医疗单位)。

四、防疫要求

自觉遵守疫情防控有关规定，考生要主动接受并配合做好体检前14天的健康状况排查工作，集中就读的在校生，由考生所在学校负责；未在校集中就读的社会考生，由县(市、区)招生考试机构负责，通过健康码、行程码等进行排查，确保结果准确、无遗漏。

入场时要主动接受体温检测并佩戴口罩，保持足够间隔距离，降低人群聚集度，减少感染风险；非在校生还须查验健康码、行程码，无异常方可进行体检。

考生在体检前14天内，有境外或中高风险地区活动轨迹，以及有发热、咳嗽等异常状况的，须经卫生健康、疾控等部门综合研判并凭体检前48小时内核酸检测报告(阴性)另行妥善安排。

五、注意事项

1.考生要认真学习《普通高等学校招生体检工作指导意见》、《考生体检守则》等有关规定，熟悉体检流程，遵守体检秩序，知晓体检结论异常对填报志愿及录取的影响。体检前要保证充足睡眠，防止感冒，休息好眼睛，不乱服药物，将身心调到最佳状态。

2.考生要按照要求诚信应检，体检时将认真核查身份信息，对于存在冒名替检等弄虚作假行为的考生，将按《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第36号)等相关规定严肃处理。

3.体检工作结束后，考生要认真阅读本人各项体检结果，并在体检确认表上签字。考生无正当理由拒绝签字或者不在规定时间内进行签字确认的，视为自行放弃权利，由此产生的遗留问题由考生本人承担。对体检结果有异议的考生，要在规定时间内提出复检申请。

4.今年我省高考继续实行“无声入场”，体检信息采集时，体内植有金属的考生，应主动报告植入的具体部位，由工作人员核准后录入系统，以便高考时顺利通过入场检查。⑥