今年牡丹文化节期间，洛阳开展“着华服免费游园”等活动

记者从26日召开的第40届中国洛阳牡丹文化节筹备工作电视电话动员会议上获悉，今年牡丹文化节期间，洛阳市将着力在颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动式传播等方面下功夫，持续优化赏花游园环境，推出“着华服免费游园”等活动，为市民和游客提供更好服务。

记者从26日召开的第40届中国洛阳牡丹文化节筹备工作电视电话动员会议上获悉，今年牡丹文化节期间，洛阳市将着力在颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动式传播等方面下功夫，持续优化赏花游园环境，推出“着华服免费游园”等活动，为市民和游客提供更好服务。

开展“着华服免费游园”活动

此次会议要求，相关部门要将中国国花园等主要牡丹观赏园改造提升到位，通过建设木栈道、搭设观景平台等方式，提升全天候赏花体验。园区内要安装新型标识导向牌和牡丹说明牌，建成全园电子导览地图，全方位提升公园环境品质。同时，要强化科学技术研究应用，引种培育精品牡丹，科学搭配早中晚开牡丹品种，增设电动遮荫防雨棚，搭建牡丹温控大棚，丰富赏花层次，延长牡丹花期。

沉浸式游园体验是本届牡丹文化节的一个亮点。据介绍，洛阳市将不断丰富游园内容，全面开展“着华服免费游园”活动，园区内所有服务人员全部着华服开展工作，积极策划推进各类沉浸式表演和剧本杀，为游客提供全方位、一站式沉浸体验。

4月1日前完成游园品质提升

据介绍，洛阳市有关部门将紧盯开元大道、伊洛路、厚载门街等22条道路、35个绿化点位的改造提升以及各公园、景区周边游园品质提升，确保4月1日前全部完工。同时，围绕重点区域、重要节点，布置彩化点位122处，增加绿量、美化环境，营造“国运昌盛，洛阳辉煌”的喜庆氛围。

延长公厕开放时间

今年牡丹文化节期间，洛阳市将对市区内景区(点)、公园、游园、城市广场、火车站、飞机场、高铁站、地铁站等城市“窗口”区域内的162处附属公厕加装除臭设施，景区、医院及特定夜市周边的公厕将延长开放时间，方便市民游客。

机关企事业单位内部停车场免费开放

今年牡丹文化节期间，洛阳市将继续加大停车泊位供给力度。会议要求，有关部门要尽快做好13个客运企业停车场开放工作，相关城市区要加快城市外围地铁首发站、终点站附近13个拟启用停车场的建设工作，确保文化节前城市周边1.68万个停车泊位投用到位。

同时，相关部门也将积极协调机关、企事业单位内部停车场向游客免费开放，并利用工厂、未施工建筑工地等，设置临时停车区域，并适时开放路内临时停车泊位。

此外，洛阳交通运输部门还将加大客运枢纽、火车站、机场、旅游景区(点)等重点区域的运力投放，并通过摆渡公交、赏花专线串连枢纽站、牡丹园、城市周边停车场，缓解车辆拥堵情况。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）