洛阳将打造沉浸式文旅目的地 激发“东方博物馆之都”新活力

今日，洛阳市举行2022年全市文物工作会议。今年，我市将按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动式传播”的思路，把文物资源转化为文旅产业优势，打造沉浸式文旅目的地，激发“东方博物馆之都”新活力。

今日，洛阳市举行2022年全市文物工作会议。今年，我市将按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动式传播”的思路，把文物资源转化为文旅产业优势，打造沉浸式文旅目的地，激发“东方博物馆之都”新活力。

会议透露，创新大遗址保护管理利用机制，提升考古遗址公园建设管理水平。完成隋唐洛阳城、二里头遗址总体保护规划修编和隋唐洛阳城洛南里坊区遗址公园建设规划编制；持续推进大遗址保护和考古遗址公园工程建设，重点实施隋唐洛阳城国家历史文化公园建设，启动自定鼎门至玄武门遗址中轴线贯通工程，实施天街区域水磨和安乐新村整体外迁，继续做好南城墙遗址保护展示工程，在再现盛世隋唐城市格局和神都气象，叫响“盛世隋唐牌”。

积极探索博物馆建设、藏品保护管理、公共文化服务、博物馆体制机制等方面的改革发展。隋唐大运河文化博物馆今年4月建成开放；古代艺术博物馆及景陵整体改造提升工程今年牡丹文化节期间建成开放；万里茶道博物馆、安菩纪念馆、千唐志斋新馆、汝阳县博物馆等年内建成开放；汉魏洛阳城遗址博物馆、工业遗产博物馆建设全面启动。

持续提升博物馆公共文化服务水平。充分发挥馆藏文物资源优势，全面提升古代艺术博物馆基本陈列；举办或引进《八大古都文物特展》《洛阳考古百年》等40个以上临时展览；开发新型文旅服务，策划“博物馆奇妙夜”等沉浸式文旅体验项目，全方位、分门别类进行文物活化展示。

加强革命文物保护利用。做好红25军长征沿线嵩县、栾川等战斗遗址和革命文物的普查、保护及展示；加大中共洛阳组诞生地、焦裕禄纪念馆、潭头河南大学旧址等革命文物保护力度，利用好红色资源，发挥革命文物在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面作用。

会议要求，加强文物安全基础工作，提升文物安全的技术含量和科技水平。实施龙门石窟、隋唐洛阳城、关林、古代艺术博物馆、隋唐大运河文化博物馆等“三防”工程，积极谋划全市域文物安全预警平台建设，持续推进我市新时代文物事业持续高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 仵荣全 徐子敬 文/图）