紧抓重点项目建设不放松 为建强副中心培育增长点

23日，市政协主席杨炳旭带领市工信局、市财政局等部门负责同志到孟津区，深入“万人助万企”活动联系分包的洛阳中硅高科技有限公司“退城入园”项目和黎明院专用新材料项目进行督导调研。

23日，市政协主席杨炳旭带领市工信局、市财政局等部门负责同志到孟津区，深入“万人助万企”活动联系分包的洛阳中硅高科技有限公司“退城入园”项目和黎明院专用新材料项目进行督导调研。

杨炳旭一行首先来到黎明院专用新材料项目现场，详细了解项目初步设计和施工设计准备情况，对前期工作感到满意，要求属地政府加强服务保障，支持企业抢抓机遇，力争项目尽早开工建设。在洛阳中硅高科技有限公司“退城入园”项目现场，杨炳旭实地察看项目推进情况及周边配套基础设施建设情况，对前期工作和施工进度给予肯定，要求相关单位倒排节点、优化服务，助力项目早日建成投产。

杨炳旭强调，要进一步增强创新引领高质量发展的责任感、紧迫感，把“万人助万企”活动作为推动高质量发展的长久之策，始终坚持“项目为王”，紧抓重点项目建设不放松，聚焦培育壮大骨干财源，画好路线图、列出时间表、拧紧责任链，确保按时完成年度建设任务。要始终把要素保障作为项目建设的关键，提前介入、加强调度，精准保障土地、资金、人才等各种要素，做到“宁让要素等项目、不让项目等要素”。要完善重点项目建设推进机制，抽调精干力量，健全服务专班，实行台账式管理、动态化监督，确保项目建设扎实有序推进。要努力营造良好环境，担负起属地责任，落实建设责任制，争取早建成、早投产、早见效，以项目建成达产达效为建强副中心、形成增长极培育增长点。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)