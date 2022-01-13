配电箱披“花衣” 洛阳一社区“文艺范”十足【视频】

“快看，咱们辖区的配电箱披上了‘花衣’！”家住洛阳市涧西区武汉路社区西城美苑小区居民曹云近日发现，辖区街头配电箱上出现了不少彩绘，原本千篇一律的路边“铁柜子”变得生机盎然。

“快看，咱们辖区的配电箱披上了‘花衣’！”家住洛阳市涧西区武汉路社区西城美苑小区居民曹云近日发现，辖区街头配电箱上出现了不少彩绘，原本千篇一律的路边“铁柜子”变得生机盎然。

23日，记者在武汉路辖区部分路段及河柴01小区看到了诸多各具特色的彩绘配电箱，上面绘有牡丹、向日葵、菊花等花卉，为辖区增添了色彩。

据悉，为提升辖区环境品质，助力全国文明典范城市创建，武汉路社区工作人员从今年1月开始，对辖区配电箱、居民邮箱进行全面摸底排查，对外观污损、残缺的箱柜进行修复，实现箱柜容貌与周边道路环境相协调，提升道路空间品质。

武汉路社区副主任王春艳说，让配电箱完美融入周边环境，需要花费大量精力。“哪一块突出什么主题，要考查周边环境和建筑，与其保持一致。”

“河柴01小区是一个老旧小区，虽然经过几次提升，但辖区空间有限，缺少绿化。”王春艳说，“给社区增添一抹春色”成为这个小区彩绘的主题。

为让冰冷的“铁盒子”获得新生，社区工作人员可是颇费脑筋。