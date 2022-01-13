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省人大常委会调研组来洛调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.22 08:22

　　18日，省人大常委会调研组来洛就推动黄河流域生态保护和高质量发展开展调研。

　　省委常委、洛阳市委书记江凌参加部分调研，省人大常委会党组书记、副主任孔昌生率队，省人大常委会秘书长吉炳伟参加调研。调研组一行先后来到洛阳牡丹博物馆、新安县大河田园农文旅融合示范区、沿黄生态廊道，实地考察黄河文化传承、生态保护、水资源利用、重大项目建设、经济社会发展等情况。

　　洛阳是黄河流域重要节点城市，孔昌生充分肯定我市积极融入黄河流域生态保护和高质量发展重大战略取得的良好成效。他指出，要深入学习贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要论述，贯彻落实党的十九届六中全会精神，牢牢把握共同抓好大保护、协同推进大治理的战略导向，践行新发展理念，更加有力地推动重大国家战略在我省落地见效。要坚持生态优先、绿色发展，不断提升黄河流域生态保护治理的系统性、整体性、协同性，持续深入推动《河南省人民代表大会常务委员会关于促进黄河流域生态保护和高质量发展的决定》的贯彻落实，筑牢黄河流域生态屏障，加大力度传承弘扬黄河文化，以良好生态增加群众幸福感、提升城市综合竞争力，让黄河更好地造福人民。

　　吴中阳、李钢锤、宗国明等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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