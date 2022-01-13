洛阳入选全国性综合交通枢纽城市建设名单

近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发《现代综合交通枢纽体系“十四五”发展规划》(下称“国交规”)，明确洛阳等80个城市为全国性综合交通枢纽城市。

近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发《现代综合交通枢纽体系“十四五”发展规划》(下称“国交规”)，明确洛阳等80个城市为全国性综合交通枢纽城市。

“国交规”提出要提升枢纽城市的中转组织能力。我市第十二次党代会报告指出，枢纽功能是平台城市的基础支撑。当下，《洛阳市“十四五”综合交通运输体系和枢纽经济发展规划》(下称“洛交规”)正在编制，对建设全国性综合交通枢纽城市提出明确“任务表”。

打造国家级对外通道 提升洛阳“交通地位”

“国交规”提出，以服务区域重大战略和区域协调发展战略为重点，完善全国性综合交通枢纽城市运输组织功能，推进与国际性、区域性枢纽城市协同发展。

“洛交规”指出，中部崛起、区域协调发展、交通强国、黄河流域生态保护和高质量发展、优势再造等战略，有利于推动洛阳交通区位优势向枢纽经济优势转变；建设“四轴”国家级对外通道，有利于提升洛阳在全国交通格局中的地位。

新亚欧大陆桥发展轴：依托陇海铁路、徐兰高铁、连霍高速、310国道等，向东联系东陇海地区，向西联系关中平原、天山北坡城市群，在省内串联郑州都市圈、黄河金三角等，助力洛阳更好融入“一带一路”发展战略。

二广发展轴：依托呼南高铁豫西通道、焦柳铁路二广高速、207国道、208国道等，向北衔接山西中游、呼包鄂榆城市群，向南联系长江中游、珠三角城市群，在省内联系济源、汝州，形成服务全国的综合运输通道。

沪洛银发展轴：依托洛平漯周高铁、宁洛高速、三洋铁路、344国道、242省道等，向西北连接宁夏沿黄城市群，向东南连接长三角城市群，在省内联系汝州、漯河、周口等，发挥承接东南沿海产业转移等重要作用。

济洛渝发展轴：依托郑济高铁、呼南高铁豫西通道、郑万高铁等，向东北直通京津冀、山东半岛城市群等环渤海地区，向西南连接成渝城市群等，在省内联系南阳、焦作、新乡等，打通我市东北、西南向直连通道。