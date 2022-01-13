截至去年年底，洛阳城市区实施垃圾分类小区432个

21日，记者从“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会改善生态环境专题新闻发布会上获悉：截至去年年底，洛阳累计引进垃圾分类企业21家，城市区实施垃圾分类小区432个，建成厨余垃圾处理站24座，完成了年度目标任务。

21日，记者从“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会改善生态环境专题新闻发布会上获悉：截至去年年底，洛阳累计引进垃圾分类企业21家，城市区实施垃圾分类小区432个，建成厨余垃圾处理站24座，完成了年度目标任务。

在生活垃圾分类方面，今年洛阳将强化垃圾分类全过程管理，在推动源头减量的同时，进一步完善分类投放、收集和运输系统，进一步提升湿垃圾(厨余垃圾)收集、运输和处理能力，实现湿垃圾收运量占垃圾收运总量20%以上的目标。

在构建绿色交通体系方面，洛阳积极推动纯电动出租汽车推广应用，实施国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作。截至2021年11月19日，洛阳城市区4227台巡游出租汽车已全部更新为新能源车辆，按照每台出租车年行驶11万公里计算，每年为洛阳减少碳排放11.6万吨。截至去年年底，洛阳累计注销国三及以下排放标准营运柴油货车11325辆。

在林业生态建设方面，洛阳聚焦黄河流域生态保护和高质量发展以及乡村振兴等国家重大战略，去年新增造林32.6万亩，其中沿黄绿化4.9万亩，实现孟津和新安绿化贯通。去年，洛阳新增城市建成区绿化面积659公顷，绿化覆盖率达到44.34%。按照“一村万树”标准，去年洛阳实施村庄绿化321个，打造了一批特色突出、乡风浓郁的美丽乡村，乡村人居环境得到有效改善。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 吕百营 文/图）