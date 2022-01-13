今日起至20日，洛阳隋唐城遗址植物园免费赏灯！

据“洛阳市隋唐城遗址植物园”微信公众号消息，为感谢广大游客及市民朋友们的关心，严格落实“预约、限流、错峰”等工作要求。即日起，洛阳市隋唐城遗址植物园开始免门票、免费赏灯。

据“洛阳市隋唐城遗址植物园”微信公众号消息，为感谢广大游客及市民朋友们的关心，严格落实“预约、限流、错峰”等工作要求。即日起，洛阳市隋唐城遗址植物园开始免门票、免费赏灯。 2022隋唐新春游园会暨民俗灯会 洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 摄 据“洛阳市隋唐城遗址植物园”微信公众号消息，为感谢广大游客及市民朋友们的关心，严格落实“预约、限流、错峰”等工作要求。即日起，洛阳市隋唐城遗址植物园开始免门票、免费赏灯。 2月17日-2月20日，每晚18：30-21：00，继续为大家点亮花灯。 洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸 摄 同时园区还有各种娱乐项目，小小驾驶员开车初体验、冰雪世界邂逅冰雪奇缘、卡丁橙堡趣玩王国、冰雪嘉年华......游园赏灯两不误。 洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 摄 2月17日-2月20日，最后四天，快抓住机会到隋唐城遗址植物园免费赏灯游园吧！⑥