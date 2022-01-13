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徐衣显主持召开专题会议研究培育壮大市场主体行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.20 22:30

徐衣显主持召开专题会议研究培育壮大市场主体行动
推动个转企小升规规改股股上市企转新
激发市场主体活力筑牢高质量发展根基

　　20日，市长徐衣显主持召开专题会议，围绕市政府工作报告目标任务，研究培育壮大市场主体三年行动计划和个转企、小升规、规改股、股上市、企转新等工作，强调要聚焦重点任务，扭住“五转”关键，依法依规研究出台引导激励措施，扶上马、送一程，着力壮大市场主体，大力发展风口产业，为经济社会高质量发展筑牢坚实支撑。

　　会议听取了有关部门关于大力促进个转企小升规规改股股上市企转新若干措施起草情况汇报。会议强调，以质量和效益为中心，按照政府引导、企业自愿、分类推进、具体施策原则，采取更加有效措施，鼓励有一定规模资产的个体工商户转型升级为企业、推动符合条件的小微企业规范升级为规模以上企业、引导有一定规模的企业改制设立为股份公司、支持优质企业到境内外证券市场上市、扶持有科技研发能力的企业认定为高新技术企业，是践行新发展理念、加快培育壮大各类市场主体、推动高质量发展的重要举措，对稳增长、调结构、促转型具有重要意义。一要大力推动个转企，简化审批手续，完善登记限制，落实税收优惠，实施奖励引导，优先满足融资需求。二要大力推动小升规，建立小升规重点企业培育库，组织开展专业政策辅导和规范入统业务培训，帮助企业建立健全财务核算制度，优化政策扶持体系，实行差异化、精准化奖励。三要大力推动规改股，建立企业名录库，积极解决企业改制难题，推动企业引入战略投资、优化股权和债券结构，帮助企业建立现代企业制度和法人治理体系，支持企业新三板、四板市场“试水”锻炼。四要大力推动股上市，分层次分行业分梯队建立企业上市培育库，实行保姆式培育和全周期服务，解决企业上市挂牌前期关键节点难题，加大奖励力度，提高企业融资能力和资本证券化率。五要大力推动企转新，建立高新企业培育库，广泛开展“四有”研发活动，落实研发费用税前加计扣除等政策，强力促进规上工业企业研发活动全覆盖，确保全年新增科技型中小企业2000家、高新技术企业200家，新培育“专精特新”企业100家以上。

　　孙延文、李新建、任丽君等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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