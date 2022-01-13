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给“首店”一个奔赴洛阳的理由（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.02.19 09:00

　　今年，洛阳人或有更多大牌“首店”逛。看晚报，政府工作报告把发展“首店经济”上升到政策层面，提出发展时尚消费，推动传统购物中心和步行街向时尚、社交、体验综合场景转型，落户品牌“首店”20个以上。

　　消费升级，无“首”不欢。“首店”指知名品牌首次进入区域市场。“首店”自带流量，是年轻人重要的线下社交体验消费场景，从上海新天地，到成都春熙路，再到杭州延安路，许多城市的热门商圈之所以人气火爆，众多的“首店”潮牌功不可没。当一个品牌选择将地区“首店”、全国“首店”落地一个城市，这足以证明城市的巨大魅力。对“青年友好”的洛阳来说，引进品牌“首店”，不仅能引领消费潮流，也能提升城市时尚度和对青年的吸引力，发展“首店经济”效应巨大。

　　城市在选择品牌，“首店”也在选择城市。当年，一家外企进驻洛阳时，把有没有肯德基作为投不投资的条件，而洛阳王府井引进兰蔻专柜时，也必须用试销成绩单证明城市的购买力。如今，随着迪卡侬、奥特莱斯、卜蜂莲花等一大批“首店”的落户，洛阳消费市场展现活力与潜力，吸引了许多时尚品牌的青睐。作为文旅大市，不断增加的外来“流量”加持，使副中心消费后劲更足。事实证明，只要你有好货，洛阳人特别是年轻人是有购买力的，对生活品质也有较高追求。可以说，发展“首店经济”，我们有底气。

　　“首店”作为稀缺资源，竞争非常激烈，许多一线城市纷纷出台补贴政策，主动招募国际化品牌等“首店”资源入驻，但“首店经济”不是一线城市的专利。目前，洛阳加快传统购物中心转型，正加紧建设一批步行街，这是一个引进品牌“首店”的好机会。出台专门的优惠政策，助力各大商圈发挥特色优势，持续引入新特色“首店”，带给市民更多沉浸式、体验类、年轻化消费新场景，让洛阳人时尚消费不再跑上海、去郑州，给诸多国际国内知名品牌一个奔赴洛阳的理由。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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