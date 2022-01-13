洛阳市住房和城乡建设局：创新装饰装修行业管理 持续增进民生福祉

在近日举行的洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议上，《政府工作报告》中的2022年重点工作指出，要全力办好民生实事，努力让人民群众过上更有品质的幸福生活。

在近日举行的洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议上，《政府工作报告》中的2022年重点工作指出，要全力办好民生实事，努力让人民群众过上更有品质的幸福生活。

作为与民生紧密相关的行业，我市装饰装修行业在市住房和城乡建设局的引领下，近年来多措并举，不仅描绘了行业建设发展的美好蓝图，更践行了“民生住建、住建为民”的工作宗旨。

创新行业管理 推出三年行动计划

近年来，随着我市城镇化进程的加快，装饰装修行业发展突飞猛进，规模急剧扩大，为全市经济社会发展作出了积极贡献。不过，大量无资质企业也随之而生，加之行业内部又缺少龙头企业引领，行业自律不严，诚信水平不高，行业竞争环境恶劣。

这既是行业的难点，又是民生的痛点。面对这种情况，作为行业主管部门该如何推进工作？管理创新成为做好工作的突破点。2020年，经过梳理，市住房和城乡建设局为行业制订的三年治理行动计划开始有序实施。目前，2020年行业法律法规宣传动员和2021年度行业专项治理行动已相继完成，并取得显著成效。2022年度行业全面提升行动也于近日启动。

行动计划的制订为行业的高质量发展指明了努力方向和工作重点。仅在2020年，市装饰装修行业服务中心克服各种困难，对加强行业监管工作进行了重新梳理定位，依据国家法律法规及行业政策制定了符合我市实际的监管办法，为行业实现高质量发展提供了有力制度保障，同时依托行业协会组织了8场(次)活动，宣传法律法规，引导更多有实力企业加入行业协会，加强沟通，带动更多企业规范经营。

助推行业发展 涌现一批优秀企业

去年年底，为期一年的“全面落实政策法规，打击行业违法行为，治理行业乱象”行业专项治理行动圆满收官。依据《中华人民共和国建筑法》《民法典》等相关法律规定：凡符合规定的装饰装修工程(不含家装)必须办理施工许可，承接装饰装修工程(包含家装)施工的企业必须具有装饰装修专业资质。

根据行动部署，新建和改扩建建筑公共区域装饰装修工程和精装房交付工程，应在装修基体验收合格后进行。个人住宅装修应由装修业主和施工企业向物业管理单位报备。这一治理行动，也为全面提升装饰装修工程质量打下了良好的基础。

行业要发展，人才是关键。青年人才是最具发展潜力和创新活力的群体。我市正在建设青年友好型城市，吸引更多青年与洛阳一起成长、共赢未来。

在装饰装修行业，设计师是最活跃的风向标，青年设计师人才队伍建设同样至关重要，如何吸引年轻人留下来，也是需要考虑的问题。去年，在市住建局的监督指导下，市建筑装饰协会联合周边城市装饰协会推出的“旺鼎·文兴杯”2021中原都市圈青年设计师大赛，成为行业人才队伍建设的一个开端，既为广大青年设计师搭建了展示自我、实现价值的平台，也提供了相互交流、学习的契机。

“本次大赛是我市装饰装修行业助力都市圈建设的有力之举和对行业发展思路的新探索。除了青年设计师大赛，我们也希望今后通过各种措施和活动，不断凝聚青年设计师力量，提升设计师的创造力、整体设计水平，进而提升洛阳装饰装修行业的竞争力。”洛阳市装饰装修行业服务中心主任师龙辉表示。

如今，在行业行动计划的引领下，装饰装修行业各企业的法律意识日渐增强，办理专业资质的企业数量明显增多，行业凝聚力不断提升，也涌现出一批勇于担当、积极进取的优秀企业，为行业树立了榜样和标杆。去年年底，市住建局首次在行业内评选出15家2021年度洛阳市优秀装饰装修企业。

行业的向好发展也吸引了郑州、平顶山、周口、驻马店、濮阳等城市行业主管部门纷纷前来取经。

解决民生痛点 引导群众选择“靠谱”装饰企业

“建设幸福洛阳，持续增进民生福祉”是《政府工作报告》中2022年十大重点工作之一。近期发布的《关于开展全市建筑装饰装修行业提升年活动的通知》也指出，以满足人民群众对美好生活的向往为工作目标，从维护广大群众切身利益出发，打造竞争有序、服务规范的家装市场环境，引导百姓合理选择家装企业，同时依法严惩侵害群众利益的恶性行为。

“行动计划既为行业发展注入动力和活力，更在维护人民切身利益上持续发力。这两年，除了在为群众宣传行业法律法规和引导合理装修上下功夫，在处理群众装修纠纷上也投入了更多的人力和精力，群众获得感、满意度明显提升。”师龙辉介绍，今年的提升年活动将对关乎群众装修利益的内容进一步细化和规范。

通知规定，无装饰装修专业资质的承接装饰装修工程(包含家装)施工的企业将被依法查处；从事家装设计人员应具备相应的专业能力，并向业主提供效果图和隐蔽管线施工图等。

市住建局也将通过各大媒体和平台向社会公示具备资质的企业名单，并解析典型案例，进一步引导群众合法合规选择装饰装修企业。

为有效保障群众合法权益，并便于管理，此前在市住建局的引导下，我市上线运营了集装饰装修行业管理者、企业、从业人员和用户于一体的手机App“装饰管理平台”，并推出微信小程序。今年市住建局将持续加大对该平台的宣传推广应用力度，实现装饰装修信息自动收集整理、按户建立档案、投诉线上受理，促进行业管理更加便捷高效。(姚献武)

附：2021年度洛阳市优秀装饰装修企业名单

洛阳百艺建筑装饰工程有限公司

河南省锦天建筑装饰有限公司

洛阳延枫装饰工程有限公司

河南泰和建筑装饰设计工程有限公司

河南百胜装饰工程有限公司

洛阳市洛百装饰工程有限责任公司

洛阳广美建设工程有限公司

洛阳市德龙装饰工程有限公司

洛阳佛阳装饰工程有限公司

源亨建筑装饰工程有限公司

洛阳市前进装饰设计工程有限公司

天鹤建筑装饰集团有限公司

宏曜建设工程有限公司

洛阳顺明建筑工程有限公司

中固建设有限公司

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