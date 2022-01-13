魏孝文帝太和改制，开启“洛阳时代”（自古杰青出洛阳）

洛阳历史悠久，有4000多年的城市史、1500多年的建都史。这里是最早的中国，也是无数古人激扬青春、建功立业的地方。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。

洛阳历史悠久，有4000多年的城市史、1500多年的建都史。这里是最早的中国，也是无数古人激扬青春、建功立业的地方。

当古人的青春遇到洛阳，会碰撞出怎样非凡的历史火花？

北魏迁都

公元493年，在连绵的秋雨中，洛阳城迎来了一位年轻的君主——北魏孝文帝拓跋宏。

北魏是鲜卑拓跋部建立的政权，其先祖活动于东北大兴安岭一带，以狩猎为生，没有文字，习惯于口耳相传、刻木记事，曾建立代国，但被前秦所灭。

公元386年，道武帝拓跋珪重建代国，定都盛乐(今内蒙古和林格尔)。公元398年，他定国号为魏，迁都平城(今山西大同)，北魏王朝正式开始。

作为北魏的开国皇帝，拓跋珪重用汉族士人，学习中原文化，并让著作郎邓渊修撰国史。邓渊从鲜卑人口耳相传的《代歌》等中取材，完成了北魏国史的开篇之作——《代记》。然而，他因秉笔直书得罪了鲜卑贵族，不久便被赐死。

公元439年，太武帝拓跋焘统一北方，命崔浩主持续修国史。崔浩出身于清河崔氏，是位高权重的三朝元老。他将国史修成后昭示于众，这激怒了鲜卑贵族，鲜卑贵族认为他故意“暴扬国恶”。最终，崔浩被诛九族，这就是北魏历史上的第一大案——国史之狱。

拓跋宏是北魏第七任皇帝，生于公元467年。拓跋宏3岁被立为太子，根据“子贵母死”的旧制，其母李夫人被赐死，年幼的拓跋宏由祖母冯太后抚养。

冯太后是汉人，据《魏书》等记载，她足智多谋，“能行大事，生杀赏罚，决之俄顷”，是一名杰出的女政治家。拓跋宏5岁登基后，冯太后临朝听政，一边推行汉化改革，一边对小皇帝悉心教导。拓跋宏10岁时，冯太后将年号改为太和。

拓跋宏是在汉文化的熏陶下长大的。他天资聪敏，不仅饱读诗书，下笔成文，还练就了一身武功，“及射禽兽，莫不随所志毙之”，可谓文武兼备。

公元490年，50岁的冯太后去世，孝文帝开始独掌朝纲。此时，北魏王朝已存在近百年，鲜卑贵族与汉人士族之间仍是矛盾重重。为促进民族融合，实现南北统一，他有了一个大胆的想法，就是迁都洛阳。

太和十七年(公元493年)，27岁的孝文帝以南下伐齐为由，亲率30万大军离开平城。当年秋天，大军行至洛阳，疲惫不堪，不愿继续南下。他下令就地休整，顺势完成了迁都大计。

太和改制

汉魏洛阳故城是东汉、曹魏、西晋、北魏等的都城遗址，其中北魏洛阳城规模最大。孝文帝在这里推行汉化改革，开启了北魏的洛阳时代。

迁都之前，孝文帝曾对任城王拓跋澄说：“国家兴自塞外，徙居平城，这里是用武之地，难以实行文治，我想移风易俗，只能迁都中原。”得到拓跋澄的支持后，他才率百官及大军南渡黄河，来到洛阳修治宫室。

自道武帝拓跋珪开国以来，北魏的汉化改革一直在进行，但并不彻底。孝文帝推行全盘汉化，包括禁止说胡语、穿胡服，改鲜卑姓为汉姓，与汉人士族通婚等，史称“太和改制”。

毫无疑问，这意味着将鲜卑旧俗连根拔起，会遭到鲜卑贵族的强烈反对。孝文帝没有手软，他下诏“不得以北俗之语，言于朝廷，若有违者，免所居官”。上年纪的鲜卑贵族可以慢慢改，年轻人如果想当官，就必须会说汉话。

公元496年年初，孝文帝又下诏，将上百个鲜卑复姓改为汉族单姓，都称“河南洛阳人”。皇族拓跋氏改姓为元，因此，他的名字又叫元宏。

此外，孝文帝还鼓励鲜卑贵族与汉人士族通婚。范阳卢氏、清河崔氏、荥阳郑氏等，都与皇室成了姻亲。这些改革触动了鲜卑贵族的利益，他们不敢当面反对，就撺掇太子元恂，让他站出来对抗孝文帝。

这年八月，孝文帝巡幸嵩山，让15岁的元恂留守金墉城。元恂不喜读书，不愿说汉话、穿汉服，又体胖怕热，一有机会就想返回旧都平城。

侍臣高道悦一直苦劝元恂，让他不要与孝文帝作对，元恂不听，还对高道悦怀恨在心。这次趁孝文帝外出，他竟在宫中杀了高道悦，又暗中挑选御马，打算连夜出奔平城，但因宫门被严防死守，他未能得逞。

孝文帝还没到嵩山，闻讯又气又急，只得返回宫中，将元恂找来问话，并对其进行杖责。随后，元恂被废为庶人，囚于河阳。次年四月，有人称元恂与左右谋反，孝文帝遂将其赐死，草草葬于当地。

太子元恂死了，皇后冯清因为不说汉话，也被废为庶人。从某种程度上来说，这都体现了孝文帝推行汉化改革的决心。

死葬长陵

除了推行汉化改革，孝文帝还念念不忘南北统一大业。迁都洛阳后，他多次亲征南齐，结果心力交瘁，染上重病，于公元499年死于军中，年仅33岁。

当初，他曾颁布诏命，要求从平城迁来的鲜卑贵族死后葬在洛阳，不得北返，并“自表瀍西为山园之所”。孝文帝长陵位于今孟津区朝阳镇官庄村东南，俗称大冢。与其相距不远的，是文昭皇后高照容的陵墓，俗称小冢。

元恂死后，孝文帝将次子元恪立为太子，就是后来的宣武帝。高照容是元恪之母，相传为幽皇后冯润所害，先葬于终宁陵(盘龙冢)，后被迁葬至长陵之侧。

冯润和冯清同父异母，都是冯太后的侄女。妹妹冯清端庄知礼，被立为皇后，姐姐冯润聪明妩媚，更受孝文帝的宠爱。

冯清被废后，避居瑶光寺为尼，冯润如愿当上了皇后。她见孝文帝忙着南征，便与假宦官高菩萨私通，并在朝中结党营私。事情败露后，她不愿悔改，孝文帝的病情又重了几分。临终，孝文帝留下遗诏，要求赐死冯润，但仍以皇后之礼厚葬。

宣武帝元恪登基后，继续推行汉化改革，并大力发展佛教。杨衒之在《洛阳伽蓝记》中记载，北魏洛阳城十分繁华，胡商往来不绝，“天下难得之货，咸悉在焉”，从西域前来归附的就有上万家。

可惜，元恪在33岁时去世了，葬于邙山之巅的景陵。他废除了“子贵母死”的旧制，不意导致孝明帝元诩继位后，胡灵太后临朝称制，最终母子相残，加速了北魏王朝的灭亡。

北魏王朝的汉化改革是成功的。公元528年，南朝名将陈庆之来到洛阳，见“礼仪富盛，人物殷阜”，不由得感慨：“自晋宋以来，号洛阳为荒土，此中谓长江以北，尽是夷狄。昨至洛阳，始知衣冠士族，并在中原……”

是啊，西晋末年，五胡乱华，洛阳一度成为“荒土”，直到北魏开启洛阳时代，才恢复昔日风采。隋代思想家王通说：“中国之道不坠，孝文之力也！”孝文帝当得起这样的评价。(洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英)