中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议关于市政协十三届四次会议以来提案工作情况报告的决议

中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议，听取和审议了政协第十三届洛阳市委员会常务委员会关于市政协十三届四次会议以来提案工作情况的报告(书面)。

中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议，听取和审议了政协第十三届洛阳市委员会常务委员会关于市政协十三届四次会议以来提案工作情况的报告(书面)。 中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议

关于市政协十三届四次会议以来提案工作情况报告的决议

（2022年2月13日政协第十三届洛阳市委员会第五次会议通过） 中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议，听取和审议了政协第十三届洛阳市委员会常务委员会关于市政协十三届四次会议以来提案工作情况的报告(书面)。 会议充分肯定市政协常委会过去一年的提案工作，同意报告提出的2022年提案工作安排。会议决定批准这个报告。