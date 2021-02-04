洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今年洛阳两会指出要落实就业优先战略和积极就业政策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.14 08:55

　　今年我市两会，政府工作报告聚焦建强副中心、形成增长极，全面擘画了洛阳2022年发展蓝图，其中指出要建设幸福洛阳，落实就业优先战略和积极就业政策。

　　市政协委员，市人力资源和社会保障局党组书记、局长白剑表示，就业是“六稳”“六保”之首，去年全市人社部门坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，扎实开展党史学习教育，统筹疫情防控和业务工作，实现了“十四五”良好开局。

　　进一步完善就业优先政策。去年，全市实现城镇新增就业11.4万人；出台《2021年高校毕业生就业创业工作方案》，发放求职创业补贴854万元，开发见习岗位6552个，促进1.2万名高校毕业生就业；扎实开展“春风行动”，组织农村劳动力技能培训3.59万人，实现新增农村劳动力转移就业1.86万人。

　　发挥创业带动就业作用。去年，全市共建成省级创业孵化示范基地2个，省级返乡创业示范县1个，省级返乡创业示范园区2个、示范项目5个，实现新增农民工返乡创业1.52万人；发放创业担保贷款17.97亿元；组织开展“凤归中原”“豫创天下”等创业大赛，进一步激发大众创业、万众创新热情。

　　去年，我市出台《高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设工作实施方案》等系列政策，全年开展各类职业技能培训57.46万人次。

　　2022年，市人力资源和社会保障局将继续扎实做好“六稳”“六保”工作，把稳就业、保就业作为重中之重，全力推动更加充分、更高质量就业。

　　——大力实施就业“扩量提质”行动。以“万人助万企活动”“三个一批”为抓手，最大限度减轻疫情对就业的影响，确保全年实现城镇新增就业9.72万人。

　　——统筹推进重点群体就业。聚焦青年友好型城市建设，深入实施高校毕业生就业创业促进计划、基层成长计划、“三支一扶”计划和“万名大学生留洛计划”，完善就业见习、青年创业等扶持政策，确保2022年高校毕业生总体就业率在90%以上；聚焦农民工转移就业，大力实施“春风行动”“春暖农民工服务行动”等主题活动，确保全年开展农村劳动力技能培训2.7万人，实现新增转移农村劳动力2.05万人。聚焦就业困难人员，确保全年实现失业人员再就业1.77万人，就业困难人员就业5800人，零就业家庭动态清零。

　　——强化创业带动就业。持续加强创业培训、创业担保贷款、创业孵化基地、创业服务“四位一体”体系建设，确保全年开展创业培训1.5万人，发放创业担保贷款17亿元；大力支持乡贤等各类群体返乡创业，确保全年开展返乡农民工创业培训4500人、创业辅导7200人，发放返乡农民工创业担保贷款8.8亿元，实现新增农民工返乡创业9000人。

　　——提升公共就业服务促进就业。扎实开展就业服务“进校园、进课堂”活动；加快推进全市智慧就业服务信息网络建设，年底前实现“互联网+就业创业”信息系统县、乡全覆盖，并延伸至社区(村)一级；精心组织“春季网络就业服务月”等公共就业专项服务系列活动，实行“产业+线下+线上+直播带岗”联合招聘，确保全年组织各类招聘会100场次以上，提供就业岗位20万个以上。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李帆）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳开通元宵节公交摆渡车
  • 期待！洛阳这三个区的商业中心将打造...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共43个
  • 4月1日起，交通违法记分规则迎来重大调整
  • 老旧小区换新颜 居民乐享新生活【组图】
  • 洛阳科技馆项目建设有序推进
  • 洛阳市高中设计方案联展之吉庆学校
  • 请注意！洛阳将再迎雨雪天气 最高气温...
  • 维护进入尾声！龙门石窟宾阳南洞即将...
  • 陈淑欣、张汉智、宗国明、宗玉红当选...
    		•
    百姓呼声
    网友咨询：我市中小学生到底几号开学？
    异地职工医保卡想在洛阳使用需要什么手续
    精彩图片
    元宵佳节赏花灯 就到隋...
    创业养殖肉鸽 带动群众...
    洛阳通过“组合拳”破...
    洛阳戏迷有福了！6天6...
    精彩热帖

    天堂明堂掠影

    雄狮迎春

    梅花透露春消息

    元宵节前逛老城
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605