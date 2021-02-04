今年洛阳两会指出要落实就业优先战略和积极就业政策

今年我市两会，政府工作报告聚焦建强副中心、形成增长极，全面擘画了洛阳2022年发展蓝图，其中指出要建设幸福洛阳，落实就业优先战略和积极就业政策。

今年我市两会，政府工作报告聚焦建强副中心、形成增长极，全面擘画了洛阳2022年发展蓝图，其中指出要建设幸福洛阳，落实就业优先战略和积极就业政策。

市政协委员，市人力资源和社会保障局党组书记、局长白剑表示，就业是“六稳”“六保”之首，去年全市人社部门坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，扎实开展党史学习教育，统筹疫情防控和业务工作，实现了“十四五”良好开局。

进一步完善就业优先政策。去年，全市实现城镇新增就业11.4万人；出台《2021年高校毕业生就业创业工作方案》，发放求职创业补贴854万元，开发见习岗位6552个，促进1.2万名高校毕业生就业；扎实开展“春风行动”，组织农村劳动力技能培训3.59万人，实现新增农村劳动力转移就业1.86万人。

发挥创业带动就业作用。去年，全市共建成省级创业孵化示范基地2个，省级返乡创业示范县1个，省级返乡创业示范园区2个、示范项目5个，实现新增农民工返乡创业1.52万人；发放创业担保贷款17.97亿元；组织开展“凤归中原”“豫创天下”等创业大赛，进一步激发大众创业、万众创新热情。

去年，我市出台《高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设工作实施方案》等系列政策，全年开展各类职业技能培训57.46万人次。

2022年，市人力资源和社会保障局将继续扎实做好“六稳”“六保”工作，把稳就业、保就业作为重中之重，全力推动更加充分、更高质量就业。

——大力实施就业“扩量提质”行动。以“万人助万企活动”“三个一批”为抓手，最大限度减轻疫情对就业的影响，确保全年实现城镇新增就业9.72万人。

——统筹推进重点群体就业。聚焦青年友好型城市建设，深入实施高校毕业生就业创业促进计划、基层成长计划、“三支一扶”计划和“万名大学生留洛计划”，完善就业见习、青年创业等扶持政策，确保2022年高校毕业生总体就业率在90%以上；聚焦农民工转移就业，大力实施“春风行动”“春暖农民工服务行动”等主题活动，确保全年开展农村劳动力技能培训2.7万人，实现新增转移农村劳动力2.05万人。聚焦就业困难人员，确保全年实现失业人员再就业1.77万人，就业困难人员就业5800人，零就业家庭动态清零。

——强化创业带动就业。持续加强创业培训、创业担保贷款、创业孵化基地、创业服务“四位一体”体系建设，确保全年开展创业培训1.5万人，发放创业担保贷款17亿元；大力支持乡贤等各类群体返乡创业，确保全年开展返乡农民工创业培训4500人、创业辅导7200人，发放返乡农民工创业担保贷款8.8亿元，实现新增农民工返乡创业9000人。

——提升公共就业服务促进就业。扎实开展就业服务“进校园、进课堂”活动；加快推进全市智慧就业服务信息网络建设，年底前实现“互联网+就业创业”信息系统县、乡全覆盖，并延伸至社区(村)一级；精心组织“春季网络就业服务月”等公共就业专项服务系列活动，实行“产业+线下+线上+直播带岗”联合招聘，确保全年组织各类招聘会100场次以上，提供就业岗位20万个以上。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李帆）