洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌参加伊川县代表团审议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.13 19:04

江凌在参加伊川县代表团审议时指出
提升现代经济条件下发展县域经济能力水平
在环都市区率先走好创新引领高质量发展之路

　　13日下午，市委书记江凌来到市十五届人大五次会议伊川县代表团，与代表们一起审议政府工作报告等报告，认真听取大家的意见建议。

　　会场气氛热烈，代表踊跃发言。袁剑、陈友宾、李光合、寇广龙、赵俊杰、高冲锋、魏建涛等先后发言。大家一致认为，政府工作报告等报告总结成绩实事求是，部署工作干货满满，通篇聚焦“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”，始终坚持以创新为引领，令人倍感振奋，完全赞成各项报告。大家还就加快县域经济转型发展、调动基层干事创业积极性、集镇建设、投融资体制改革和投融资平台建设、传统产业加速向风口产业转型、大力发展乡村特色产业、积极推动企业上市、加强企业智能化改造等问题提出意见建议。江凌边听边记，不时插话同大家交流探讨，积极回应大家关切，与大家共商伊川转型发展高质量发展良策。

　　江凌在发言时指出，近年，伊川县广大干部群众迎难而上、积极作为，经济社会发展保持稳中趋好态势，但也要清醒看到产业转型升级压力仍然很大。要统一思想，深刻认识到发展之中遇到的问题必须要靠进一步加快发展来解决。希望伊川县坚定发展信心，树立高远目标，提升现代经济条件下发展县域经济能力水平，奋力在环都市区率先走好创新引领高质量发展之路，力争尽早实现千亿级县域经济总量目标。

　　江凌强调，要抓好集镇建设，深刻把握农村人口转移的新趋势，着力抓好集镇规划、产业发展、基础设施等重点，提高土地规模经营水平，优先配置各类公共服务资源，真正以集镇建设为抓手促进城乡融合发展。要持续深化投融资体制改革，强化市场化运作机制，探索建立“引导基金+市场化基金+投贷联动”的多元化投融资体系，发挥好政府投融资引导作用和放大效应，不断提高县级投融资平台规范化建设和运营水平。要着力做好铝产业文章，着力扩大再生铝产能，积极推动铝加工企业向高端铝型材、电池铝箔等风口产业转型，大力引进战略投资，推动混合所有制改革，不断拉长产业链条、提升产业竞争力。要抢抓乡村振兴机遇，大力发展谷子等优势特色产业，着力提升品质，抓好品牌建设，加强市场营销，积极推出适销对路的功能型产品，不断提升特色产业综合收益，带动更多农民增收致富。要进一步强化系统思维、统筹意识，统筹好产业发展、城市提质和乡村振兴等重点工作，统筹好发展和安全，持续提能力、转作风，切实担起使命责任，推动伊川转型发展高质量发展不断迈上新台阶。

　　王军、娄会峰等参加审议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌参加涧西区代表团审议
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共43个
  • 洛阳开通元宵节公交摆渡车
  • 洛阳市高中设计方案联展之吉庆学校
  • 陈淑欣、张汉智、宗国明、宗玉红当选...
  • 两会瞬间
  • 快讯！洛阳市政协十三届五次会议闭幕
  • 关于洛阳市2021年国民经济和社会发展...
  • 洛阳科技馆项目建设有序推进
  • 政府工作报告（摘要）
    		•
    百姓呼声
    网友咨询：我市中小学生到底几号开学？
    异地职工医保卡想在洛阳使用需要什么手续
    精彩图片
    元宵佳节赏花灯 就到隋...
    创业养殖肉鸽 带动群众...
    洛阳通过“组合拳”破...
    洛阳戏迷有福了！6天6...
    精彩热帖

    初春风景美如画

    梅花争春

    自由的飞翔

    周公庙掠影
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605