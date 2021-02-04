江凌参加伊川县代表团审议

13日下午，市委书记江凌来到市十五届人大五次会议伊川县代表团，与代表们一起审议政府工作报告等报告，认真听取大家的意见建议。

江凌在参加伊川县代表团审议时指出

提升现代经济条件下发展县域经济能力水平

在环都市区率先走好创新引领高质量发展之路

13日下午，市委书记江凌来到市十五届人大五次会议伊川县代表团，与代表们一起审议政府工作报告等报告，认真听取大家的意见建议。

会场气氛热烈，代表踊跃发言。袁剑、陈友宾、李光合、寇广龙、赵俊杰、高冲锋、魏建涛等先后发言。大家一致认为，政府工作报告等报告总结成绩实事求是，部署工作干货满满，通篇聚焦“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”，始终坚持以创新为引领，令人倍感振奋，完全赞成各项报告。大家还就加快县域经济转型发展、调动基层干事创业积极性、集镇建设、投融资体制改革和投融资平台建设、传统产业加速向风口产业转型、大力发展乡村特色产业、积极推动企业上市、加强企业智能化改造等问题提出意见建议。江凌边听边记，不时插话同大家交流探讨，积极回应大家关切，与大家共商伊川转型发展高质量发展良策。

江凌在发言时指出，近年，伊川县广大干部群众迎难而上、积极作为，经济社会发展保持稳中趋好态势，但也要清醒看到产业转型升级压力仍然很大。要统一思想，深刻认识到发展之中遇到的问题必须要靠进一步加快发展来解决。希望伊川县坚定发展信心，树立高远目标，提升现代经济条件下发展县域经济能力水平，奋力在环都市区率先走好创新引领高质量发展之路，力争尽早实现千亿级县域经济总量目标。

江凌强调，要抓好集镇建设，深刻把握农村人口转移的新趋势，着力抓好集镇规划、产业发展、基础设施等重点，提高土地规模经营水平，优先配置各类公共服务资源，真正以集镇建设为抓手促进城乡融合发展。要持续深化投融资体制改革，强化市场化运作机制，探索建立“引导基金+市场化基金+投贷联动”的多元化投融资体系，发挥好政府投融资引导作用和放大效应，不断提高县级投融资平台规范化建设和运营水平。要着力做好铝产业文章，着力扩大再生铝产能，积极推动铝加工企业向高端铝型材、电池铝箔等风口产业转型，大力引进战略投资，推动混合所有制改革，不断拉长产业链条、提升产业竞争力。要抢抓乡村振兴机遇，大力发展谷子等优势特色产业，着力提升品质，抓好品牌建设，加强市场营销，积极推出适销对路的功能型产品，不断提升特色产业综合收益，带动更多农民增收致富。要进一步强化系统思维、统筹意识，统筹好产业发展、城市提质和乡村振兴等重点工作，统筹好发展和安全，持续提能力、转作风，切实担起使命责任，推动伊川转型发展高质量发展不断迈上新台阶。

王军、娄会峰等参加审议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)