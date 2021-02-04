伊川县退役军人郭武军多年来坚持慰问老兵 累计花费200多万元（最美洛阳人）

“中，我想想一定给你找个合适的活儿，放心吧。”19日上午，伊川县退役军人郭武军挂了电话，就开车前往他负责的工地。

郭武军在纪念馆内介绍相关展品

人物简介：

姓名：郭武军

最幸福的事：老兵们能够健康长寿。

最渴望的事：收集到更多藏品，建好纪念馆。

“中，我想想一定给你找个合适的活儿，放心吧。”19日上午，伊川县退役军人郭武军挂了电话，就开车前往他负责的工地。

郭武军说：“打电话的是个老乡，到年关了还想出门干活，肯定是急需用钱，能帮就帮，怎么也得给他找一份工作。”

今年68岁的郭武军是伊川县江左镇周村人，2016年成立了洛阳国武市政工程有限公司。致富不忘乡邻，郭武军总是尽其所能帮助家乡群众，为大家提供工作岗位。

“一般的工程公司都不愿意招收年龄大的，可要是家乡上年纪的人找上我，我都会给他们找点相对清闲的活儿。”郭武军说，“我就是农村出来的，知道家里人讨生活有多不容易。”

生活中的郭武军一向热心公益，无论是疫情防控、还是抢险救灾，他都积极捐款捐物。去年，郭武军筹资数万元购买了一批防疫物资，捐赠给该县疫情防控一线值班点。