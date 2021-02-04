西工、涧西、偃师、伊川、栾川、嵩县发布最新通告！

西工区新冠肺炎疫情防控工作通告

当前，陕西西安疫情仍处于快速发展阶段，已经出现隐匿性传播、社区传播和疫情外溢，且已波及我市新安县。自2022年1月1日起，新安县正村镇正村社区、西沟村调整为中风险地区。为有效控制和降低疫情传播风险，确保辖区居民健康安全，西工区疫情防控指挥部办公室紧急提醒如下：

一、立即主动报备行程

1、12月19日以来，有新安县特别是正村镇正村社区、西沟村全域旅居史人员，立即向所在社区和单位报备，并配合社区尽快落实隔离管控、核酸检测、健康监测等各项防控措施。

2、12月15日以来有西安市旅居史来(返)西工人员,主动向所在社区和单位报备，并配合社区尽快落实隔离管控、核酸检测、健康监测等各项防控措施。

3、境外入西工人员、省外入西工人员、省内重点行业从业人员(医务人员、进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物从业人员、隔离场所工作人员、交通运输工具从业人员等)入西工，提前3天向目的地社区、单位和宾馆酒店报备。

二、非必要不出行

倡导居民尽量就地过年，非必要不离西工、非必要不返乡、非预约不出游；确需出行的，应提前了解目的地疫情风险等级，非必需不前往中高风险地区，出行期间要加强个人防护，做好自我健康监测。倡导居民养成勤洗手、戴口罩、常通风、公筷制、“一米线”、咳嗽礼仪等良好卫生习惯。

三、加强社区防控

建立完善“五包一”社区防控责任制，充分发挥基层组织和志愿者作用，严格落实戴口罩、测体温、查验健康码、查验行程码、外来人员登记等措施，全面排查有中高风险地区旅居史的来(返)西工人员，严格落实“五包一”网格化管理，实行精准防控、科学防控。

四、减少跨区域流动

非必要不离西工、不出省，不前往中、高风险地区及所在县(市、区、旗)，非必要不前往中、高风险所在地市的其他县(市、区、旗)，尽量减少跨区域流动。

五、倡导移风易俗

各单位和广大居民尽量不举办、不参加大型演出、活动庆典、庙会年会等人群聚集性活动。提倡网上视频、电话问候、短信交流、微信互动等方式传达节日问候和祝福，尽量减少走亲访友，家庭聚会、朋友聚餐、私人聚会等尽量控制在10人以下。倡导“红事”缓办、“白事”简办，确需举办的，请提前3天向举办地所在社区报备，严格控制现场人员数量，做好防控措施。

六、加强个人防护

正确佩戴口罩是预防新冠肺炎的重要手段,辖区居民必须高度重视。出入公共场所和乘坐公共交通工具时全程规范佩戴口罩，主动配合接受体温检测、健康码查验，坚持勤洗手、多通风、不聚集、分餐制、用公筷、一米社交距离等良好习惯。非必须不购买进口食品特别是进口冷链(冷冻)食品。倡导外卖、快递无接触服务。如出现头疼发热、咳嗽乏力、嗅(味)觉减退等不适症状，且勿自行诊治，请立即做好个人防护，就近到设有发热门诊的医疗机构就诊，主动告知旅居史，就诊途中避免乘坐公共交通工具。

七、鼓励检举举报

鼓励举报不主动报备、不主动落实个人防护措施的中高风险地区来(返)西工人员。举报电话：0379-63892679

附:西工区各街道办事处、社区值班电话

西工区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

2022年1月2日