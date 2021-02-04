伊川县加大在急难险重一线锻炼、识别、使用干部力度

带领专班收回荒山地1500余亩、带头捐资拓宽村内道路5公里、拆除违法建筑6处……近日，伊川县派驻吕店镇九洼村工作组组长马风雷在“五清一提”中表现优秀，伊川县委将其晋升为二级主任科员。

带领专班收回荒山地1500余亩、带头捐资拓宽村内道路5公里、拆除违法建筑6处……近日，伊川县派驻吕店镇九洼村工作组组长马风雷在“五清一提”中表现优秀，伊川县委将其晋升为二级主任科员。

最近，伊川县委发布文件，为该县马风雷等9名在“五清一提”中表现优秀的干部晋升职级。这是伊川县在急难险重一线练兵、从一线选拔干部的一个生动写照。

近年，伊川县牢固树立“重基层重实绩”的鲜明用人导向，不断强化在三大攻坚战、疫情防控、乡村振兴等急难险重一线锻炼、识别、使用干部力度，提拔使用冲锋一线、表现突出、贡献重大的一线干部173人，使干部成长成才必经急难险重岗位历练成为全县党员干部的共识。

围绕“三清两建”乡村治理专项行动，该县30名县级领导挂帅、100余名科级干部包村、2000余名党员干部投身乡村治理工作，干部处理基层疑难问题水平、化解矛盾能力、群众工作能力明显提升。

干部考核重在“准”与“实”。伊川县委研究出台《伊川县驻村干部管理办法》《伊川县驻村第一书记、工作队长包保帮扶工作成效考评办法》等制度，全面掌握驻村干部一贯表现和群众“口碑”。围绕“六稳”“六保”、打造优化营商环境前沿阵地等重点工作，该县常态化开展一线专题调研、考核，了解掌握了一批“敢于担当、务实重干、心有百姓、勇于改革、善于学习”的好干部。

该县相关负责人表示，下一步，伊川县将持续贯彻落实习近平总书记对在重大斗争一线考察识别干部作出的重要指示精神，深入开展“能力作风建设年”活动，推动广大党员干部在急难险重一线躬身入局、担当作为，为奋力绘就新时代中原更加出彩的伊川画卷提供坚强组织保障。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 赵伟 周文龙）