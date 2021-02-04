推动平台融合联动发展 助力副中心城市建设——访市政协委员胡淮滨

“近年来，自创区、自贸区、综保区、跨境电商综试区等国家级平台在洛阳落地建设，要积极推动其融合联动，助力洛阳副中心城市建设。”市政协委员、中机华丰(北京)科技有限公司董事长胡淮滨说。 “近年来，自创区、自贸区、综保区、跨境电商综试区等国家级平台在洛阳落地建设，要积极推动其融合联动，助力洛阳副中心城市建设。”市政协委员、中机华丰(北京)科技有限公司董事长胡淮滨说。 就如何推动国家级平台融合联动发展，胡淮滨建议，要落实周山科创大走廊战略部署，积极谋划综合保税区的周边联动融合区域发展布局，以周山洛水为界，建设以保税服务和研发中试功能为主的西部科创生态示范区。西部科创生态示范区可重点发展智能制造、保税物流、研发中试、文化产业、国际贸易、创新服务等六大产业，推进新型城镇化建设，以城促产，以产带城，产城融合，打造黄河流域高质量发展对外开放新高地。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 董格非/图）