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“数”读洛阳市政府工作报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.12 10:33
资料图

　　历史画卷，在砥砺前行中铺展；时代华章，在接续奋斗中书写。

　　2022年2月12日，洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议隆重开幕。洛阳市政府工作报告聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，全面擘画洛阳2022年发展蓝图。更高质量的发展、更具成色的民生，值得你我共同期待！

　　——2022年，生产总值、人均GDP、全员劳动生产率增速均为7%。

　　——2022年，确保593个省市重点项目全年完成投资2600亿元以上。

　　——2022年，发展时尚消费，落户品牌首店20个以上。

　　——2022年，规划建设7-10个智慧岛创新社区。

　　——2022年，新增科技型中小企业2000家、高新技术企业200家，新培育“专精特新”企业100家以上。

　　——2022年，实施“揭榜挂帅”等科技重大专项35项，突破关键核心技术200个。

　　——2022年，实施新一轮更高水平、更大范围的“三大改造”，抓好450个重大改造项目，完成投资350亿元。

　　——2022年，新建5G基站1000个，实现乡镇以上建成区5G网络全覆盖。

　　——2022年，以社区为单位实施老旧小区集中连片改造，全年开工8.2万户、建成5.6万户。

　　——2022年，实施青年就业创业工程，争取1万名大学生留洛工作。

　　——2022年，实施青年安居保障工程，投放青年公寓1万套，建成中心城区青年驿站20个，为来洛求职青年提供短期免费住宿。

　　——2022年，全年实现返乡创业乡贤8万人以上，领办经营主体2万个以上，带动就业30万人以上。

　　——2022年，建成中国伏牛公路旅游环线400公里，打通南部四县旅游环线。

　　——2022年，打造“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”文旅新业态，力争全年接待游客1.2亿人次、旅游总收入超1000亿元。

　　——2022年，设立总规模10亿元的天使引导基金， “科技贷”授信突破8亿元。

　　——2022年，新增国内外航线3-5条。

　　——2022年，完成技能培训30万人次，提供就业岗位20万个以上。

　　——2022年，优化城市区高中学校布局，6月底前开工建设首批8所现代化高中。

　　——2022年，试点建设3-4家城市医疗集团。

　　——2022年，打造集中养老站点100个以上、村级居家助老服务点200个以上。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙自豪)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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