推进农牧业绿色转型 助力乡村全面振兴——访市政协委员陈静晓

“强化产业思维，推进农牧业生产方式绿色转型，实现农业生产与农业生态的协调发展，在当前乡村振兴进程中十分必要。”市政协委员、洛阳钊隆农牧科技有限公司总经理陈静晓说。

“强化产业思维，推进农牧业生产方式绿色转型，实现农业生产与农业生态的协调发展，在当前乡村振兴进程中十分必要。”市政协委员、洛阳钊隆农牧科技有限公司总经理陈静晓说。

陈静晓认为，进入新发展阶段，洛阳全面推进乡村振兴，要通过加快重点领域和关键环节的改革来激发农村资源要素的活力。建议紧抓传统农牧业发展痛点，加强技术改新研究，探索农业绿色发展机制，加快构建我市绿色技术创新体系，加大推广覆盖力度，努力扩大循环农业覆盖范围和循环农业功效的受益群体，全面优化农业生产和农业生态的良性关系，以此助推乡村全面振兴。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 董格非/图）