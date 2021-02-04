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洛阳市十五届人大五次会议举行预备会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 21:24

　　11日下午，洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议在市会议中心举行预备会议。

　　市十五届人大五次会议应到代表469名，实到代表426名，符合开会法定人数。

　　市人大常委会主任吴中阳主持会议。市人大常委会副主任吉振华、雷雪芹、李钢锤、刘冠瑜、徐新、王松涛、安颖芳、张献宇和秘书长张尚君出席会议并在主席台就座。

　　大会以举手表决的方式，选举了市十五届人大五次会议主席团和秘书长；通过了市十五届人大五次会议议程。

　　会议通过的大会议程共有八项：一、审议洛阳市人民政府工作报告；二、审查洛阳市2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划(草案)的报告、2022年国民经济和社会发展计划(草案)；三、审查洛阳市2021年预算执行情况和2022年预算(草案)的报告、2022年预算(草案)；四、审议洛阳市人民代表大会常务委员会工作报告；五、审议洛阳市中级人民法院工作报告；六、审议洛阳市人民检察院工作报告；七、决定洛阳市第十五届人民代表大会有关专门委员会组成人员人选；八、选举事项。

　　会议还通过了大会议案审查委员会名单。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 白云飞)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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