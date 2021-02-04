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洛阳市政协委员分组讨论常委会工作报告和提案工作报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 20:14

　　11日下午，出席政协第十三届洛阳市委员会第五次会议的市政协委员们围绕市政协常委会工作报告和提案工作报告进行了分组讨论。

　　讨论中，委员们结合履职实际，各抒己见、畅所欲言。大家对两个报告给予充分肯定和高度评价，认为两个报告站位高远、主题鲜明、重点突出、鼓舞人心，既充分肯定了去年以来市政协取得的工作成绩，又对做好今年政协工作提出了具体要求，指明了工作方向。

　　“报告精炼务实，展现了政协工作的累累硕果，绘就了新一年的崭新蓝图，引发强烈共鸣。”市政协委员魏淼表示，自己将聚焦中心工作、认真履职尽责，为加快建强副中心、形成增长极作出新的更大贡献。

　　市政协委员宋睿智说：“我最关注报告中提升协商议政质量这部分内容。政协委员一定要适应新时代，提升建言资政能力，增强履职实效，善于把专业意见转化为政策选项。”

　　报告中特别提到要认真落实省委、市委开展“能力作风建设年”活动要求，强化“答卷”意识，锻造一流作风，练就过硬本领。市政协委员李文初表示：“这让我更加感到重任在肩，要加倍努力、不负重托、不负时代，为重振洛阳辉煌建诤言、谋良策、出实招，齐心协力绘就好壮美蓝图。”

　　“听了两个报告，很受鼓舞。”市政协委员陈虹表示，得知去年立案提案全部办结，且见面率、答复率、满意率均为100%，让自己真正感受到了提案办理质量的明显提升。市政协委员顾三斗说：“我曾多次在洛阳市智慧政协App上参与民生相关主题的探讨。市委提出要建设更高品质的幸福洛阳，我们将继续知责于心、担责于身、履责于行，以为民之心践行履职担当，在新征程中展现政协委员的新担当。”

　　讨论中，委员们还结合自身实际，就创新引领发展、制造业高质量发展、打造平台城市、建设青年友好型城市、乡村振兴等内容进行讨论发言，提出了许多有价值的意见和建议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 李三旺)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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