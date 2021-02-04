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洛阳戏迷有福了！6天6场豫剧邀您共度元宵节
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.10 19:01

　　“辕门外三声炮如同雷震，天波府走出我保国臣……”10日下午，随着经典豫剧《穆桂英挂帅》唱响，关林庙广场顿时热闹起来，围观市民纷纷打着节拍、一起哼唱。这场演出开启了洛阳豫剧院二团元宵节文化大餐的序幕。

　　记者了解到，10日下午演出的《穆桂英挂帅》由洛阳豫剧院二团团长陈大华领衔主演，接下来的几天每天下午2点半，该团多名豫剧大咖也将登台，为戏迷朋友送上经典豫剧大戏。

　　11日《洛阳桥》领衔主演：董晓波(国家一级演员，马派第三代)

　　12日《姐妹易嫁》领衔主演：朱梦婉(洛阳豫剧院二团优秀青年演员)

　　13日《花枪缘》领衔主演：陈大华(国家一级演员、洛阳豫剧院二团团长)

　　14日《穆桂英下山》领衔主演：杨卫霞(国家二级演员)

　　15日《金鸡引凤》领衔主演：朱梦婉

　　(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 李运涛 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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