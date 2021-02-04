英雄队长王珊珊童年萌照，一起来看！

“这是珊珊5岁的时候，这一年珊珊摔倒缝针，一滴眼泪都没掉；这是珊珊6岁的时候，最喜欢跟着她表哥玩球；这是珊珊12岁的时候……”8日，市妇联看望慰问王珊珊家人，珊珊的母亲拿出相册，带领大家认识了一个又酷又萌的童年珊珊。

“这是珊珊5岁的时候，这一年珊珊摔倒缝针，一滴眼泪都没掉；这是珊珊6岁的时候，最喜欢跟着她表哥玩球；这是珊珊12岁的时候……”8日，市妇联看望慰问王珊珊家人，珊珊的母亲拿出相册，带领大家认识了一个又酷又萌的童年珊珊。

翻看王珊珊的童年相册，照片中的小女孩儿大都是一头利落短发，双手插进裤兜里，一副酷酷的模样。王珊珊的母亲告诉记者，女儿从小就像“假小子”一样，爱跑爱跳，喜欢运动，不喜欢穿裙子，比同龄小孩儿懂事很多。

说起童年时期的女儿，王珊珊的父亲也是一脸自豪：“珊珊从小就很坚强，也有毅力，喜欢的事就算再苦也能坚持，是我们一家的骄傲。”