洛阳市图书馆、城市书房恢复开放首日人气咋样？一起来看看【视频】

8日起，洛阳市各类图书馆、文化馆(站)和城市书房等公共文化场馆恢复开放。开放首日，场馆内人流量怎么样？有何注意事项？记者进行了走访。

8日起，洛阳市各类图书馆、文化馆(站)和城市书房等公共文化场馆恢复开放。开放首日，场馆内人流量怎么样？有何注意事项？记者进行了走访。

8日上午，记者首先来到洛阳市图书馆。出示健康码、测体温，进馆读者在工作人员引导下有序进馆。在报刊阅览室、旅游文献馆等阅览座席，大家戴着口罩读书看报，每张桌子按照要求“隔一坐一”，桌上还放着写有“请佩戴口罩并保持安全距离就座”的温馨提示牌。姑娘小赵在此埋头为公务员考试做复习。她家住在西工区，经常来此复习，原因是图书馆宽敞、安静，环境优美。图书馆闭馆的这段时间，她一直关注着何时恢复开放的消息，得知重新开放的消息一早过来学习。

洛阳市图书馆相关负责人说，场馆恢复开放的消息发布后，有230多人在网上预约进馆，按照防疫要求，目前仍实行预约进馆，市民既可通过“洛阳图书馆”微信公众号预约，也可现场扫码预约，同时在馆读者人数不超过500人，每天预约人数暂不超过1000人次；读者进馆须测量体温，出示身份证或读者证和健康码，进馆后须全程戴口罩，借还图书尽量使用自助设备；每天对馆内各处进行两次全面消毒，读者归还的图书也将进行集中消毒，24小时后再上架流通。

记者又走访部分城市书房，整体上有序开放，防疫要求不放松。在修业坊城市书房，仅有3人在此看书，显得有些冷清。工作人员王卫莉分析，今天是恢复开放第一天，不少人还没得到消息，加上正值过年期间，大家可能在商场、公园等场所休闲游玩。在宜人坊城市书房，近1000平方米的场馆内，读者错落有致地坐着，彼此保持距离。“我在家快憋死了，没地方去，就等着城市书房开放呢。”家住洛龙区的任女士说，现在恢复开放，她赶紧过来借几本书。在兴洛湖北城市书房，有十几人在此或阅读或复习，入口处的智能电子屏幕上显示当日上午人流量为53人次。“不少人是来还书的，一上午共收到73本借还的书籍。”工作人员裴江伟说，不少读者借阅的书籍因闭馆未及时归还担心造成延期，其实不必担心，会给大家的借阅时间往后顺延，不存在逾期的问题。

记者走访发现，上述城市书房均能严格按照防疫要求，对进馆人员信息进行核验，根据“限流、预约、错峰”的要求，每日接待量不超过最大承载量的50%。同时，工作人员每天对场馆内桌椅、书柜和设备等进行“两消毒三通风”，为大家提供一个安全、舒适的阅读环境。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图/视频)