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9日起，洛阳市科技馆恢复开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.08 16:00

　　记者8日获悉，洛阳市科技馆将于2月9日起恢复对外有序开放。

　　●开放时间

　　周三至周日，9:00——17:00(16：30以后停止检票)；周一、周二闭馆(节假日除外)。

　　●开放范围

　　所有展厅均有序开放;部分展品展项分时段开放。

　　●限流措施

　　为避免观众过于密集，暂停团队接待。实行全网预约方式(可通过洛阳市科技馆微信公众号预约)，无预约的观众不得进入场馆。对入馆人员进行限流措施：每日接待观众量上午600人，下午600人，中午12时至14时(清场)对全馆进行消杀。当遇到馆内人员密度较大时，可根据具体情况采取相应控流措施。

　　●入馆方式

　　入馆前，观众需出示本人身份证(未办理身份证的未成年人须出示户口簿)，预约成功界面截图，同时核验个人洛康码、行程码，显示为绿色码者，经体温检测合格后方可入馆；有体温异常(≥37.3℃)，或有咳嗽、气促等异常现象的人员禁止入馆。

　　●入馆须知

　　(一)请全程佩戴口罩参观，入馆前主动出示健康码、行程码、预约码，测量体温，服从工作人员指挥。保持1米以上间隔距离，避免人员聚集。

　　(二)参观期间，如身体不适，请及时与各楼层工作人员联系。

　　(三)洛阳市域外来(返)洛人员入馆前应提供48小时内(省内24小时)核酸检测阴性证明。

　　(四)有关信息变动更新，请关注洛阳市科技馆微信公众号以及门前告示。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 李梅）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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