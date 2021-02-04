万家团圆时，洛阳5名感染防控专家仍坚守安阳防控一线

万家团圆的春节假期已过，广大市民陆续返岗。昨日，记者从市卫健委获悉，我市目前仍有5名感染防控专家在安阳定点医院负责感染防控工作，这个春节，她们坚守在安阳防控一线。

李莎莎（左）为当地医务人员检查防护服 （受访者供图）

万家团圆的春节假期已过，广大市民陆续返岗。昨日，记者从市卫健委获悉，我市目前仍有5名感染防控专家在安阳定点医院负责感染防控工作，这个春节，她们坚守在安阳防控一线。

1月13日，接到省、市卫健委通知，洛阳5名专业人员紧急驰援安阳，作为感染防控专家进入隔离病区指导感染防控工作，她们分别是河南省洛阳正骨医院周水红、河科大一附院李乔、洛阳市中心医院张红霞、河科大二附院李莎莎、洛阳东方医院赵珊珊。

“疫情发生后，定点医院负责收治新冠肺炎患者，院区感染防控工作尤为重要，这是保证患者和医务人员安全的底线。我们此行支援安阳，就是到定点医院一线保证医务人员零感染。”我市驰援安阳感染防控专家领队周水红说。

记者了解到，我市5名专家24小时轮班在岗，时常凌晨赶赴医院与医务人员一起上班，配合当地院方开展感染防控工作，包括核查个人防护物资质量达标、数量充足，全人员、全过程追踪、监督、协助医务人员穿脱防护服，评估医务人员健康状况，核查病区环境物表清洁消毒登记，指导各区域清洁消毒流程，并对清洁区、脱卸区消毒效果进行监测，全流程现场指导、监督医务人员在指定区域逐层规范脱去防护服等。

截至2月2日24时，安阳市新增病例已连续14日实现“社会面清零”，2月3日全市全域为低风险地区。目前，因当地定点医院尚有住院患者未满足出院诊断标准，所以医务人员及感染防控专家仍要坚守岗位。

接受电话采访时，说起异地过年，几名专家都说是第一次，除夕夜，安阳当地也提供了热腾腾的饺子和可口的零食。“守护安阳也是守护河南，守护我们共同的家园，这是医务人员的职责和使命，家人和单位也给予我们很多支持。”周水红说，目前，安阳当地已经陆续恢复正常生活，她们也由衷感到高兴，期待并祝愿当地患者早日康复。

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洛阳“追疫人”驰援安阳后平安归来

日前，记者从市疾控中心获悉，除夕当天，在完成驰援安阳流调工作并落实医学观察后，来自洛阳疾控系统的30名流调队员解除隔离，可以回家和亲人团聚了。

此前，安阳市发生新冠肺炎疫情，疫情防控形势严峻，为了快速锁定传染源及传播链，疾控部门流调人员承担起这项关键工作，这些流调人员又被称为“追疫人”。

1月10日，按照省、市卫健委要求，我市疾控系统紧急抽调30名流调人员，奔赴安阳市汤阴县开展流调工作。不少队员刚结束新安县疫情流调工作，又再次出征。其中，市疾控中心慢病所的工作人员高端主动申请驰援安阳。“两年前来洛阳工作，没想到有一天会随集体支援家乡安阳，这次经历让我毕生难忘。”高端激动地说。

记者了解到，在安阳的15天里，洛阳市驰援安阳流调队先后转战汤阴县、龙安区等地，开展新冠肺炎疫情的病例溯源、人员追踪、疫点筛查及现场督导等工作。队员们冒着严寒不分昼夜、分秒必争与病毒赛跑，先后调查患者、密接人员、次密接人员1400余人，完成200余份共计数十万字的流调报告，以专业技能筑起疫情防控的安全屏障，为安阳取得抗疫胜利贡献了坚实的洛阳力量。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）