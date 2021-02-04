洛阳“谋女郎”冬奥会开幕式上惊艳亮相 向世界展现东方美【视频】

“能被张艺谋导演选中，代表中国向世界展示东方美，我非常自豪。”5日，说起4日晚在国家体育场鸟巢举行的第24届北京冬奥会开幕式，徐婉婷仍旧心潮澎湃，她表示，那一晚是她生命中的高光时刻，“我笑得一晚上嘴都没合上过，感觉之前的所有努力都值了。”
“能被张艺谋导演选中，代表中国向世界展示东方美，我非常自豪。”5日，说起4日晚在国家体育场鸟巢举行的第24届北京冬奥会开幕式，徐婉婷仍旧心潮澎湃，她表示，那一晚是她生命中的高光时刻，“我笑得一晚上嘴都没合上过，感觉之前的所有努力都值了。”
“能被张艺谋导演选中，代表中国向世界展示东方美，我非常自豪。”5日，说起4日晚在国家体育场鸟巢举行的第24届北京冬奥会开幕式，徐婉婷仍旧心潮澎湃，她表示，那一晚是她生命中的高光时刻，“我笑得一晚上嘴都没合上过，感觉之前的所有努力都值了。”
在这场开幕式中，二十四节气倒计时节目成为一大亮点，不少网友直呼，这一节目尽显中国人的情怀与浪漫。值得注意的是，在该节目“小暑”章节中以一滴泪惊艳亮相的特写女孩，正是咱洛阳闺女徐婉婷。
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