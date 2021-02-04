“文化进万家 翰墨迎新春” 千副春联送给留洛过年家庭

“春风得意遂人愿，金虎生威伴福来”“山明水秀风光丽，虎跃龙腾日月新”……20日下午，“文化进万家 翰墨迎新春”送春联活动在洛阳市少年儿童图书馆举行。
“春风得意遂人愿，金虎生威伴福来”“山明水秀风光丽，虎跃龙腾日月新”……20日下午，“文化进万家 翰墨迎新春”送春联活动在洛阳市少年儿童图书馆举行。
“春风得意遂人愿，金虎生威伴福来”“山明水秀风光丽，虎跃龙腾日月新”……20日下午，“文化进万家 翰墨迎新春”送春联活动在洛阳市少年儿童图书馆举行。来自中国书法家协会、河南省书法家协会的20余名书法名家挥毫泼墨，创作出千余副热情洋溢的春联喜迎虎年新春。
此次活动由河南省书法家协会、洛阳市委直属机关工委、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市文学艺术界联合会共同主办，洛阳市少年儿童图书馆、洛阳美术馆、洛阳市书法家协会、洛阳市美术家协会联合承办。
活动通过洛阳市少年儿童图书馆抖音、视频号同步直播，为网友在线送春联。此外，洛阳市少年儿童图书馆随后还会向就地过年家庭、社区居民、党员和群众免费赠送春联，送去虎年新春祝福，传递浓浓年味，弘扬优秀传统文化。（洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 宁莉/文 记者 张光辉/图)
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